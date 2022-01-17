فينجادا: اتحاد الكرة لم يستشيرني في قرار إقالة حسام البدري

الإثنين، 17 يناير 2022 - 10:36

كتب : FilGoal

حسام البدري

منتخب مصر حسام البدري كارلوس كيروش فينجادا
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