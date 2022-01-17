فينجادا: اتحاد الكرة لم يستشيرني في قرار إقالة حسام البدري الإثنين، 17 يناير 2022 - 10:36 كتب : FilGoal حسام البدري منتخب مصر حسام البدري كارلوس كيروش فينجادا نرشح لكم كاف يعلن موعد بداية قرعة آخر مرحلة من تصفيات المونديال.. والدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا 2023 الحضري: لن نرد على من ينتقد منتخب مصر ليصبح ترند بين إفريقيا وأزمة التقويم.. لماذا فوز محمد صلاح بجائزة "ذا بيست" صعب؟ أمم إفريقيا - الفريق الأكثر تسديدا لم يسجل.. وثنائي مصر ضمن أكثر المصوبين أخر الأخبار خبر في الجول – سيكازوي يعود للظهور في أمم إفريقيا 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 كاف يعلن موعد بداية قرعة آخر مرحلة من تصفيات المونديال.. والدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا 2023 17 دقيقة | تصفيات كأس العالم مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (0) الأهلي.. الشامي يسدد وشوبير يتصدى 21 دقيقة | مصر الحضري: لن نرد على من ينتقد منتخب مصر ليصبح ترند 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعبد العزيز.. أوناجم وأوباما ومجموعة من الشباب يتحدون فاركو 33 دقيقة | مصر ماني: لست ممن يختلقون الأعذار ولكن أداء السنغال تأثر لسببين 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمم إفريقيا - ارتفاع كبير في عدد الأهداف خلال الجولة الثانية.. وفرص ضائعة بالجملة 38 دقيقة | تقرير في الجول تشكيل الإسماعيلي - براون يتسلح بمحترفيه الجدد لمواجهة الأهلي 55 دقيقة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (0) الأهلي.. الشامي يسدد وشوبير يتصدى خبر في الجول – سيكازوي يعود للظهور في أمم إفريقيا كاف يعلن موعد بداية قرعة آخر مرحلة من تصفيات المونديال.. والدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا 2023 قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعبد العزيز.. أوناجم وأوباما ومجموعة من الشباب يتحدون فاركو بين إفريقيا وأزمة التقويم.. لماذا فوز محمد صلاح بجائزة "ذا بيست" صعب؟ الأكثر مشاهدة 1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 4 تونس 0 موريتانيا انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 الجزائر 1 غينيا الاستوائية انتهت كأس الأمم الإفريقية 2 كوت ديفوار 2 سيراليون انتهت كأس الأمم الإفريقية 1 جامبيا 1 مالي انتهت كأس الرابطة المصرية 2 الاتحاد السكندري 2 المصري انتهت كأس الأمم الإفريقية - كاب فيردي - الكاميرون لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - بوركينا فاسو - إثيوبيا لم تبدأ 18:00 كأس الرابطة المصرية 0 الإسماعيلي 0 الأهلي مباشر 16:47 كأس الرابطة المصرية - البنك الأهلي - سموحة لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - الجونة - المقاولون العرب لم تبدأ 17:00 كأس الأمم الإفريقية - مالاوي - السنغال لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - زيمبابوي - غينيا لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - الجابون - المغرب لم تبدأ 21:00 كأس الأمم الإفريقية - غانا - جزر القمر لم تبدأ 21:00 كأس الرابطة المصرية - فاركو - الزمالك لم تبدأ 14:30