مواعيد مباريات اليوم 17 يناير 2022.. الإسماعيلي يتحدى الأهلي وكاب فيردي ضد الكاميرون
الإثنين، 17 يناير 2022 - 10:07
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الإثنين الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي (2:30 مساء - أون تايم سبورتس 1).
ويستضيف الجونة فريق المقاولون العرب (5 مساء - أون تايم سبورتس 3).
ويلعب البنك الأهلي ضد سموحة (5 مساء - أون تايم سبورتس 2).
وتبدأ مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتلعب كاب فيردي ضد الكاميرون (6 مساء - beIN Max 1).
وتواجه بوركينا فاسو فريق إثيوبيا (6 مساء - beIN Max 2).