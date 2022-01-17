مواعيد مباريات اليوم 17 يناير 2022.. الإسماعيلي يتحدى الأهلي وكاب فيردي ضد الكاميرون

الإثنين، 17 يناير 2022 - 10:07

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الأهلي

تنطلق اليوم الإثنين الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي (2:30 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف الجونة فريق المقاولون العرب (5 مساء - أون تايم سبورتس 3).

ويلعب البنك الأهلي ضد سموحة (5 مساء - أون تايم سبورتس 2).

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وتبدأ مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتلعب كاب فيردي ضد الكاميرون (6 مساء - beIN Max 1).

وتواجه بوركينا فاسو فريق إثيوبيا (6 مساء - beIN Max 2).

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