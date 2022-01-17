الكشف عن التشخيص النهائي لإصابة الونش

الإثنين، 17 يناير 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش مصر نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التشخيص النهائي لإصابة مدافعه محمود حمدي الونش.

وغادر الونش مباراة مصر أمام غينيا بيساو بين شوطي المباراة بسبب الإصابة تاركا مكانه لمحمد عبد المنعم.

وأثبتت الأشعة إصابة الونش بشد في العضلة الأمامية.

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وتأكد غياب المدافع عن مباراة السودان الأخيرة في دور المجموعات من أمم إفريقيا.

ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه غدا في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الكاميرون، الخامسة والنصف في القاهرة، على ملعب ميليتاري بالعاصمة ياوندي.

ويلتقي منتخب مصر مع السودان في الجولة الثانية بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره غينيا بيساو يوم 19 يناير.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات كان آخرها عام 2010.

مصر محمود حمدي الونش نيجيريا السودان غينيا بيساو أمم إفريقيا
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