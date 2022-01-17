مودريتش: أنا استمتع بكرة القدم حاليا أكثر من أي وقت مضى

عبر لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد عن استمتاعه بلعب كرة القدم خلال تلك الفترة من مسيرته الكروية.

وحقق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني للمرة الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على بلباو بهدفين دون مقابل.

وحصل مودريتش على لقب رجل المباراة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نحن سعداء جدا بالتتويج بالطبع، لكن علينا أن ننهي الاحتفال سريعا لأننا ينتظرنا العديد من الأشياء طوال الموسم ويجب أن نستمر في المنافسة لنفوز بألقاب أكثر".

وتابع "أنا دائما ما أحاول أن أقدم أفضل ما لدي وأن أساعد الفريق بقدر المستطاع، أنا استمتع بكرة القدم أكثر من أي وقت مضى، دائما ما كنت استمتع بها ولكن حاليا أكثر من أي وقت مضى لأنك لا تعرف كيف سينتهي الأمر".

وأضاف "أخيرا سجلت هدفي الأول في الموسم، لقد سددت على العارضه في العديد من المرات، اليوم سددت ودخلت إلى الشباك وكانت تمريرة رائعة من رودريجو والهدف ساعدنا كثيرا حتى النهاية".

وأتم "كوني منتمي لريال مدريد شيء رائع، إنه النادي الأفضل في العالم وأنا ممتن إلى كل شيء يحدث إلي وأتمنى أن نتوج بألقاب أكثر".