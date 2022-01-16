رئيس التعاون: كان يمكننا الحصول على مصطفى فتحي مجانا ولكننا اخترنا علاقتنا مع الزمالك

الأحد، 16 يناير 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك × إنبي

تحدث سعود الرشودي رئيس التعاون السعودي عن كواليس صفقة انتقال مصطفى فتحي من الزمالك، كما هنأ النادي الأبيض بمرور 11 عاما على تأسيسه.

قوال الرشودي في تصريحاته عبر قناة النهار: "نحن والزمالك نملك علاقة علاقة تاريخية ممتدة لسنوات طويلة، وبالتالي كانت مفاوضات يسودها الاحترام".

وأضاف "نتقدم بالشكر لرئيس النادي مرتضى منصور على سير المفاوضات بشكل إيجابي ورائع بين الطرفين".

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وأوضح "اللاعب تبقى في عقده 6 أشهر، ولكننا لم نفضل أن يخرج اللاعب مجانا، خصوصا في الظروف التي يعيشها الزمالك حاليا، وعدم قدرة النادي على تسجيل اللاعبين".

وتابع الرشودي "فضلنا أن تتم الصفقة بطريقة مرضية لجميع الأطراف، بحيث تتحقق مصلحة التعاون في الحصول على اللاعب، وتتحقق رغبة الزمالك بالحصول على مبلغ مناسب لإمكانيات اللاعب".

وواصل رئيس التعاون "الانتقالات عرض وطلب، وسواء تم الصفقة أو لم تتم، فالعلاقات الودية بين الطرفين لا تتغير".

واختتم "قيمة مصطفى فتحي أعلى من هذا المقابل المادي ولكن الظروف حكمت، فالتعاون يمكنه أن يوقع مع اللاعب مجانا في الصيف، ولكن بحكم العلاقة بيننا وبين الإخوة في الزمالك فضلنا أن تسير الصفقة بهذه الطريقة، ويكون الجميع راضيا دون أن يجني طرف على الآخر".

وأعلن نادي الزمالك اليوم -الأحد- موافقته على بيعه لاعبه مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.

وأوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية الموافقة على انتقال مصطفى فتحي (27 عاما) مقابل مليون دولار.

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