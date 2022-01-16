أمم إفريقيا - إيبان سالفادور رجل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

فاز إيبان سالفادور نجم منتخب غينيا الاستوائية بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في كأس أمم إفريقيا.

وتعرض منتخب الجزائر لخسارة مفاجئة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب غينيا الاستوائية بجانب الجزائر وسيراليون وكوت ديفوار في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط، وراء كوت ديفوار (4 نقاط) ومتقدما على سيراليون (نقطتين) والجزائر (نقطة)

وتقام مباريات الجولة الأخيرة في 20 يناير الجاري، حيث يلعب منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار، ومنتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

نستعرض معا أرقام سالفادور أمام الجزائر