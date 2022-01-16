أمم إفريقيا - إيبان سالفادور رجل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

الأحد، 16 يناير 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

منتخب غينيا الإستوائية أمم إفريقيا

فاز إيبان سالفادور نجم منتخب غينيا الاستوائية بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في كأس أمم إفريقيا.

وتعرض منتخب الجزائر لخسارة مفاجئة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب غينيا الاستوائية بجانب الجزائر وسيراليون وكوت ديفوار في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا.

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ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط، وراء كوت ديفوار (4 نقاط) ومتقدما على سيراليون (نقطتين) والجزائر (نقطة)

وتقام مباريات الجولة الأخيرة في 20 يناير الجاري، حيث يلعب منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار، ومنتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

نستعرض معا أرقام سالفادور أمام الجزائر

الدقائق: 89

التمريرات الصحيحة: 8 من أصل 15

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 1

المراوغات الناجحة: 1 من 1

الفوز بالثنائيات: 9 من 14

غينيا الاستوائية إيبان سالفادور الجزائر كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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