سقوط محارب

تأزم موقف محاربي الصحراء بعد تعثر منتخب الجزائر في أول جولتين من دور المجموعات بالنسخة الحالية من أمم إفريقيا.

وسقط منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية، ليتذيل محاربو الصحراء جدول الترتيب بعد جولتين.

وسجل إستيبان أوبيانج هدف غينيا الاستوائية الوحيد في الشوط الثاني عكس سير اللقاء الذي هيمن على سيطرته لاعبي الجزائر ولكن دون تسجيل.

ولا بديل عن فوز منتخب الجزائر حامل اللقب أمام كوت ديفوار في الجولة الختامية من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي، وأي تعثر بتعادل أو خسارة يعني خروج محاربي الصحراء من البطولة مبكرا.

ويتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة بينما رفعت غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف كوت ديفوار المتصدرة بـ 4 نقاط ولسيراليون نقطتين في المركز الثالث.

وبذلك هذه هي الخسارة الأولى لمنتخب الجزائر منذ أكتوبر 2018 برصيد 35 مباراة، وكانت الجزائر قد عادلت سلسلة اللاهزيمة لمنتخبي إسبانيا البرازيل ولكن تبقى سلسلة إيطاليا هي الأطول بـ 37 مباراة متتالية.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين وبسيطرة على الكرة من لاعبي منتخب الجزائر.

وفي أول تسع دقائق أشهر إسكوبار حكم جواتيمالا ثلاث بطاقات صفراء بينهم لثنائي الجزائر رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح بالإضافة إلى باسيلو ندونج لاعب غينيا الاستوائية.

وأضاع منتخب الجزائر أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22 بعد مجهود رائع من رياض محرز من الجانب الأيمن ومررها عرضية أرضية استقبلها بغداد بونجاح بتسديدة قوية ولكن تألق جيسوس أوونو حارس مرمى غينيا الاستوائية.

وبعد دقيقة واحد سجل منتخب الجزائر هدفا ولكن تم إلغائه بسبب التسلل على رياض محرز.

وهيمن منتخب الجزائر على الكرة وهجمات متتالية مع تحفظ لاعبي غينيا الاستوائية بالدفاع وغلق المساحات.

وباغت منتخب غينيا الاستوائية الجزائر بتنفيذ ركلة حرة مباشرة على المرمى عن طريق بابلو جانيت بتسديدة خادعة ولكن أنقذها رايس مبولحي بيقظة وأنقذ مرماه.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب الجزائر بحماس كبير من أجل افتتاح تسجيل محاربي الصحراء في البطولة.

وعاد مبولحي لإنقاذ مرمى فريقه مجددا في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من المنفرد لويس نلافو ولكن تم تحويلها إلى ركنية.

وأرسل رامي بن سبعيني عرضية رائعة في الدقيقة 57 حولها بونجاح برأسية قوية ولكن أنقذها المدافع إستيبان أوبيانج من على خط المرمى.

وعلى عكس سير اللقاء ورغم هيمنة منتخب الجزائر خطفت غينيا الاستوائية هدف المباراة عن طريق أوبيانج بعد عرضية أرضية من جوزيت ميراندا.

ضغط فريق الجزائر بكامل خطوطه في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن التعادل أولا ثم الفوز.

وسجل يوسف البلايلي هدفا لكن تم إلغائه مجددا بداعي التسلل في الدقيقة 84 ويواصل منتخب غينيا الاستوائية تقدمه.

ولم تشفع الخمس دقائق وقت بدل من ضائع لمنتخب الجزائر من أجل إدراك التعادل وانتهى اللقاء بفوز تاريخي لصالح غينيا الاستوائية.

وأوقف منتخب غينيا الاستوائية سلسلة اللاهزيمة لمحاربي الصحراء والمستمرة منذ أكتوبر 2018.

ولا بديل لمنتخب الجزائر عن الفوز على كوت ديفوار في الجولة الختامية من أجل التأهل لثمن النهائي بغض النظر عن الترتيب.