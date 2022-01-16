أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية

الأحد، 16 يناير 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:

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-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية

-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا

نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا

المجموعة الأولى

الكاميرون - 6 نقاط - سجل 6 - استقبل 2

بوركينا فاسو - 3 نقطة - سجل 2 - استقبل 2

كاب فيردي - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 1

إثيوبيا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 5

المجموعة الثانية

غينيا - 4 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

السنغال - 4 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

مالاوي - 3 نقطة - سجل 2 - استقبل 2

زيمبابوي - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 3

المجموعة الثالثة

المغرب - 6 نقاط - سجل 3 - استقبل 0

الجابون - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

غانا - 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 2

جزر القمر - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 3

المجموعة الرابعة

نيجيريا - 6 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

مصر - 3 نقطة - سجل 1 - استقبل 1

غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 1

السودان - نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 3

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 2

غينيا الاستوائية - 3 نقطة - سجل 1 - استقبل 1

سيراليون - 2 نقطة - سجل 2 - استقبل 2

الجزائر - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة السادسة

جامبيا - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

مالي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

تونس - 3 نقطة - سجل 4 - استقبل 1

موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 5

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