أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية
الأحد، 16 يناير 2022 - 23:00
كتب : FilGoal
انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021.
وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.
وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:
-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر
-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون
-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية
-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا
نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا
المجموعة الأولى
الكاميرون - 6 نقاط - سجل 6 - استقبل 2
بوركينا فاسو - 3 نقطة - سجل 2 - استقبل 2
كاب فيردي - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 1
إثيوبيا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 5
المجموعة الثانية
غينيا - 4 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
السنغال - 4 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
مالاوي - 3 نقطة - سجل 2 - استقبل 2
زيمبابوي - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 3
المجموعة الثالثة
المغرب - 6 نقاط - سجل 3 - استقبل 0
الجابون - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1
غانا - 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 2
جزر القمر - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 3
المجموعة الرابعة
نيجيريا - 6 نقاط - سجل 4 - استقبل 1
مصر - 3 نقطة - سجل 1 - استقبل 1
غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 1
السودان - نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 3
المجموعة الخامسة
كوت ديفوار - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 2
غينيا الاستوائية - 3 نقطة - سجل 1 - استقبل 1
سيراليون - 2 نقطة - سجل 2 - استقبل 2
الجزائر - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
المجموعة السادسة
جامبيا - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1
مالي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1
تونس - 3 نقطة - سجل 4 - استقبل 1
موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 5