أمم إفريقيا - مواعيد مباريات الجولة الثالثة.. القنوات الناقلة والملاعب

انتهت مباريات الجولة الثانية من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 في انتظار حسم الأماكن المتبقية في الأدوار الإقصائية.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالي:

الكاميرون 4-1 إثيوبيا

بوركينا فاسو 1-0 كاب فيردي

السنغال 0-0 غينيا

مالاوي 2-1 زيمبابوي

المغرب 2-0 جزر القمر

الجابون 1-1 غانا

مصر 1-0 غينيا بيساو

نيجيريا 3-1 السودان

كوت ديفوار 2-2 سيراليون

تونس 4-0 موريتانيا

جامبيا 1-1 مالي

الجزائر 0-1 غينيا الإستوائية

مباريات الجولة الثالثة

الاثنين 17 يناير

الكاميرون مع كاب فيردي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

بوركينا فاسو مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

الثلاثاء 18 يناير

السنغال مع مالاوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

غينيا مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

المغرب مع الجابون - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

غانا مع جزر القمر - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأربعاء 19 يناير

مصر مع السودان - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

نيجيريا مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الخميس 20 يناير

كوت ديفوار مع الجزائر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

سيراليون مع غينيا الإستوائية - الساعة 6:00 - الملعب: ليمبي

جامبيا مع تونس - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي

مالي مع موريتانيا - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما