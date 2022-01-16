أمم إفريقيا - مواعيد مباريات الجولة الثالثة.. القنوات الناقلة والملاعب
الأحد، 16 يناير 2022 - 22:57
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الثانية من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 في انتظار حسم الأماكن المتبقية في الأدوار الإقصائية.
وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالي:
الكاميرون 4-1 إثيوبيا
بوركينا فاسو 1-0 كاب فيردي
السنغال 0-0 غينيا
مالاوي 2-1 زيمبابوي
المغرب 2-0 جزر القمر
الجابون 1-1 غانا
مصر 1-0 غينيا بيساو
نيجيريا 3-1 السودان
كوت ديفوار 2-2 سيراليون
تونس 4-0 موريتانيا
جامبيا 1-1 مالي
الجزائر 0-1 غينيا الإستوائية
مباريات الجولة الثالثة
الاثنين 17 يناير
الكاميرون مع كاب فيردي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي
بوركينا فاسو مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي
الثلاثاء 18 يناير
السنغال مع مالاوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج
غينيا مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو
المغرب مع الجابون - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو
غانا مع جزر القمر - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا
الأربعاء 19 يناير
مصر مع السودان - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو
نيجيريا مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا
الخميس 20 يناير
كوت ديفوار مع الجزائر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما
سيراليون مع غينيا الإستوائية - الساعة 6:00 - الملعب: ليمبي
جامبيا مع تونس - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي
مالي مع موريتانيا - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما