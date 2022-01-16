أمم إفريقيا - مواعيد مباريات الجولة الثالثة.. القنوات الناقلة والملاعب

الأحد، 16 يناير 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

انتهت مباريات الجولة الثانية من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 في انتظار حسم الأماكن المتبقية في الأدوار الإقصائية.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالي:

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الكاميرون 4-1 إثيوبيا

بوركينا فاسو 1-0 كاب فيردي

السنغال 0-0 غينيا

مالاوي 2-1 زيمبابوي

المغرب 2-0 جزر القمر

الجابون 1-1 غانا

مصر 1-0 غينيا بيساو

نيجيريا 3-1 السودان

كوت ديفوار 2-2 سيراليون

تونس 4-0 موريتانيا

جامبيا 1-1 مالي

الجزائر 0-1 غينيا الإستوائية

مباريات الجولة الثالثة

الاثنين 17 يناير

الكاميرون مع كاب فيردي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

بوركينا فاسو مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

الثلاثاء 18 يناير

السنغال مع مالاوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

غينيا مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

المغرب مع الجابون - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

غانا مع جزر القمر - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأربعاء 19 يناير

مصر مع السودان - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

نيجيريا مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الخميس 20 يناير

كوت ديفوار مع الجزائر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

سيراليون مع غينيا الإستوائية - الساعة 6:00 - الملعب: ليمبي

جامبيا مع تونس - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي

مالي مع موريتانيا - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما

مصر تونس المغرب الجزائر السنغال الكاميرون نيجيريا أمم إفريقيا موعد مباريات أمم إفريقيا
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