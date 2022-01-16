بعد الجولة الثانية.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الجولة الثانية

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 4 أهداف

وهبي الخزري - تونس- هدفان

إبراهيما كوني - مالي - هدفان

جبادينهو ماهانجو - مالاوي - هدفان

توكي إيكامبي - الكاميرون - هدفان

29 لاعبا برصيد هدف واحد على رأسهم محمد صلاح، سباستيان هالر، كيليتشي إيهيناتشو، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي.