بعد الجولة الثانية.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

الأحد، 16 يناير 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - إثيوبيا

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الجولة الثانية

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فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 4 أهداف

وهبي الخزري - تونس- هدفان

إبراهيما كوني - مالي - هدفان

جبادينهو ماهانجو - مالاوي - هدفان

توكي إيكامبي - الكاميرون - هدفان

29 لاعبا برصيد هدف واحد على رأسهم محمد صلاح، سباستيان هالر، كيليتشي إيهيناتشو، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي.

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