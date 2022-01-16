بعد الجولة الثانية.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021
الأحد، 16 يناير 2022 - 22:59
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.
وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الجولة الثانية
فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 4 أهداف
وهبي الخزري - تونس- هدفان
إبراهيما كوني - مالي - هدفان
جبادينهو ماهانجو - مالاوي - هدفان
توكي إيكامبي - الكاميرون - هدفان
29 لاعبا برصيد هدف واحد على رأسهم محمد صلاح، سباستيان هالر، كيليتشي إيهيناتشو، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي.