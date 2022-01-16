بعد تأجيل المباراة ليوم.. بيتيس يقصي إشبيلية من كأس الملك

الأحد، 16 يناير 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

سيرجيو كاناليس - ريال بيتيس

أقصى ريال بيتيس فريق إشبيلية في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف واحد بعد توقف المباراة أمس بسبب أعمال الشعب.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 41 من الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بعدما ألقت جماهير بيتيس عصا معدنية أصاب جوان خوردان لاعب إشبيلية وأسقطته أردا.

الجهاز الطبي تدخّل لعلاج اللاعب الكتالوني، فيما رفض زملاؤه استكمال اللقاء، وبعد 6 دقائق على أرض الملعب دخل الفريقان إلى غرف خلع الملابس.

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وقرر الاتحاد الإسباني استكمال اللقاء مساء اليوم الأحد بدون حضور جماهيري.

وكان أمس السبت قد توقفت المباراة عند التعادل بهدف لكل فريق إذ تقدم بابو جوميز لفريق إشبيلية في الدقيقة 35 وتعادل نبيل فقير بهدفٍ أولمبي خارق من ركلة ركنية مباشرة في الدقيقة 38.

واستكمل اللقاء بداية من الدقيقة 41 من الشوط الأول وخرج الفريقان لاستراحة ما بين الشوطين قبل أن يلعب الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني نجح سرخيو كاناليس تسجيل هدف بيتيس الثاني في الدقيقة 73 والذي خطف بطاقة لاتأهل.

ويعد دربي الأندلس -المعروف بالدربي الكبير- بين إشبيلية وبيتيس أحد أعنف الدربيات الأوروبية.

ويعيش الفريقان هذا الموسم فترة من الأفضل في تاريخيهما، إذ يحتل إشبيلية وصافة الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، ومن خلفه مباشرةً ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

كأس الملك ريال بيتيس إشبيلية
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