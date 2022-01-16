مدرب كوت ديفوار: لا أعرف ماذا حدث ضد سيراليون.. خسرنا نقطتين

الأحد، 16 يناير 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

كوت ديفوار سيراليون أمم إفريقيا

أعرب باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار عن استيائه من تعادله مع سيراليون بهدفين لمثلهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وقال بوميل في مؤتمر صحفي:"خسرنا نقطتين. علينا مواصلة العمل".

وواصل "أشعر أن الحظ لم يحالفنا، لا أعرف ما الذي حدث".

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وفقدت كوت ديفوار الفوز في الوقت البديل بعد خطأ الحارس سانجاري بادرا والذي استغله الحاج كامارا ليسجل لسيراليون.

وصرح نيكولا بيبي، مسجل الهدف الثاني لكوت ديفوار والفائز بجائزة رجل المباراة، في المؤتمر الصحفي:"أردنا النقاط الثلاث، لكننا لم نفعل".

وواصل "علينا الآن الاستعداد للجزائر وأن نكون أكثر فاعلية".

وستلعب سيراليون يوم الخميس ضد غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بينما تواجه كوت ديفوار فريق الجزائر.

وتتصدر كوت ديفوار ترتيب المجموعة حاليا ورصيدها 4 نقاط تليها سيراليون ثم الجزائر برصيد نقطة ولا رصيد لغينيا الاستوائية.

كوت ديفوار سيراليون كأس إفريقيا
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