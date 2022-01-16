مدرب سيراليون: نتمتع بروح قتالية عالية.. أمامنا لقاء صعب ضد غينيا الاستوائية

شدد جون كيستر مدرب سيراليون أن فريقه قاتل للنهاية لتحقيق نتيجة طيبة ضد كوت ديفوار في كأس إفريقيا 2021، مشيرا إلى صعوبة اللقاء المقبل ضد غينيا الاستوائية.

واقتنصت سيراليون تعادلا متأخرا بنتيجة 2-2 أمام كوت ديفوار لترفع رصيدها إلى نقطتين بعدما كانت تعادلت مع الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال كيستر في مؤتمر صحفي:"لدينا روح قتالية عالية، أمامنا عمل كبير".

وواصل "المباراة المقبلة ضد غينيا الاستوائية لن تكون سهلة".

وستلعب سيراليون يوم الخميس ضد غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات.

وتتصدر كوت ديفوار ترتيب المجموعة حاليا ورصيدها 4 نقاط تليها سيراليون ثم الجزائر برصيد نقطة ولا رصيد لغينيا الاستوائية.