وهبي الخزري رجل مباراة تونس وموريتانيا: أعرف قدراتي ولست لاعبا تقوده الشكوك

فاز وهبي الخزري نجم منتخب تونس بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام موريتانيا في كأس أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب تونس على موريتانيا بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس امم إفريقيا.

ويتواجد منتخب تونس بجانب مالي وجامبيا وموريتانيا في المجموعة السادسة من أمم إفريقيا.

ورفع منتخب "نسور قرطاج" رصيده إلى 3 نقاط، وراء منتخبي مالي وجامبيا الذان يملكان 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب موريتانيا هذه المجموعة بلا نقاط.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة 20 يناير الجاري، حيث يلعب منتخب تونس ضد جامبيا، ومنتخب موريتانيا ضد مالي.

وقال الخزري بعد المباراة: "أنا أعرف قدراتي. لست لاعبا ينتابه الشك".

وأضاف "نتيجة اليوم هي نتاج عمل الفريق جماعيا، وأنا سعيد بالفوز بجائزة رجل المباراة".