منذر الكبير: تونس ظهرت بوجهها الحقيقي اليوم.. وليس أمامنا إلا الفوز على جامبيا

شدد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس على أن لاعبيه أظهروا ردة فعل قوية بعد المباراة الأولى أمام مالي مشيرا إلى أن منتخبه يجب أن يكون له زمام المبادرة أمام جامبيا.

وفاز منتخب تونس على موريتانيا بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا.

وقال منذر الكبير في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "ثلاث نقاط هامة لنا وردة فعل قوية بشخصية كبيرة بعد المباراة الأولى".

وأضاف "اللاعبون دخلوا بروح كبيرة ورغبة في الفوز، ظهرنا بمستوانا الحقيقي وبقوة كبيرة رغم الغيابات".

وتابع "قدمنا 20 دقيقة جيدة وسجلنا هدفين، وهدأ النسق بعد ذلك".

وواصل "الشوط الثاني سجلنا هدفين آخرين وبعدها كان يجب ان أحافظ على اللاعبين بدنيا وأجري بعض التبديلات قبل المواجهة الأخيرة الصعبة".

وأتم "لا يوجد أمامنا حل آخر إلا الانتصار على جامبيا وأن يكون لنا زمام المبادرة لنصف لهدفنا".

ويعد فوز تونس على موريتانيا هو الأكبر لنسور قرطاج طوال تاريخهم في البطولة بالتساوي مع الفوز على إثيوبيا بنفس النتيجة عام 1965.

وسجل حمزة المثلوثي أول أهدافه الدولينة مع منتخب تونس في المباراة رقم 35.