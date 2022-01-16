أمم إفريقيا - حمزة المثلوثي: أظهرنا ردة فعل قوية أمام موريتانيا.. ومصيرنا ما زال بإيدينا

أثنى حمزة المثلوثي ظهير المنتخب التونسي على ما قدمه الفريق أمام موريتانيا مشيرا إلى أن المواجهة أمام جامبيا لن تكون سهلة.

وفاز منتخب تونس على موريتانيا بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كنا رجالا اليوم وأظهرنا ردة فعل قوية بعد المباراة الأولى وبعد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا".

وتابع "ظهرنا بمستوى جيد للغاية وحققنا فوزا كبيرا".

وواصل عن مواجهة جامبيا "لا يوجد فريق كبير أو صغير في إفريقيا، منتخب جامبيا محترم جدا ولكن مصيرنا بإيدينا وسنعمل على الفوز من أجل الصدارة".

وأتم "تونس لها سمعتها في إفريقيا وكرتها معروفة للجميع، نأمل أن نكون في أفضل مستوى ونفوز في المباراة الأخيرة".

ويعد فوز تونس على موريتانيا هو الأكبر لنسور قرطاج طوال تاريخهم في البطولة بالتساوي مع الفوز على إثيوبيا بنفس النتيجة عام 1965.

وسجل حمزة المثلوثي أول أهدافه الدولينة مع منتخب تونس في المباراة رقم 35.