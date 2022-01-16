في ظهوره الأول.. كهربا يصنع هدفا في فوز مثير لهاتاي سبور على جالاتاسراي

فاز هاتاي سبور على جالتاسراي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 21 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمحمود عبد المنعم كهربا المعار من الأهلي إلى صفوف هاتيا سبور خلال شهر يناير الحالي.

وشارك كهربا في الدقيقة الـ 76 بديلا لمحمد كامارا.

تقدم إيمري كيلينيتش لجالاتاسراي في الدفيقة الـ 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من باتريك فان أنهولت.

وبعد خمس دقائق أهدر فان أنهولت ركلة جزاء لجالاتاساري تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة الـ 43 سجل مامي ضيوف هدف التعادل لهاتاي سبور من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وأضاف كريم أكتورأوغلو الهدف الثاني لجالاتاسراي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ 62 تعادل هاتاي سبور عن طريق محمد كامارا بعد عرضية منديلان سانت لويز.

وبعد دخوله بثلاث دقائق فقط استغل كهربا هجمة مرتدة ومرر الكرة لسابا لوزهاندزي الذي سجل الهدف الثالث من صناعة كهربا الأولى في الدوري التركي.

وشهدت الدقيقة الـ 82 طرد طايلان أنتايالي لاعب جالاتاسراي بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

وأنهى لوبزهاندزي رباعية هاتاي سبور بهدفه الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 91 بهجمة مرتدة جديدة انهت بتمريرة من مامي ديوف ليضعها سابا في المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد هاتاي سبور للنقطة الـ 35 في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن المتصدر طرابزون سبور، بينما توقف رصيد جالاتاسراي عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 13.