الزمالك يوافق على بيع مصطفى فتحي لـ التعاون السعودي

الأحد، 16 يناير 2022 - 20:09

كتب : نادر عيد

مصطفى فتحي - محمود رضا - الزمالك - غزل المحلة

أعلن نادي الزمالك اليوم الأحد موافقته على بيعه لاعبه مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.

وأوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية الموافقة على انتقال مصطفى فتحي (27 عاما) مقابل مليون دولار.

وأبرز مرتضى خطابا رسميا أرسله نادي التعاون اليوم الأحد يطلب فيه اللاعب مقابل مليون دولار تدفع على مرتين.

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وقال مرتضى في الفيديو موجها حديثه لمصطفى الجالس أمامه:"منذ لعبت في الزمالك لم تخلق أي مشكلة، وقلت لك نريد الاحتفاظ بك. التعاون عرض أولا 250 ألف دولار".

وأضاف "أسألك للمرة الأخيرة عن رغبتك، لن أقف في طريقك، الزمالك يعتز بك ويريدك أن تكمل معه. ربما عقدك ليس كبيرا، لكني قلت لأمير مرتضى إن بمقدورنا زيادة العقد لكن يبدو أنك مصر تريد الاحتراف".

ورد مصطفى "هذا بيتي أولا وأخيرا، حتى لو رحلت سأعود له".

وقال مرتضى:"أتمنى لك التوفيق، سأوافق فورا لكن بشرط الحصول على المبلغ كاملا، وأن نحرر عقدا لكي تعود للزمالك حين ترجع إلى مصر. أنت لست (محمود عبد المنعم) كهربا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك طلب مليون دولار لبيع اللاعب بعدما كان العرض الأول من التعاون 250 ألف دولار. (التفاصيل)

وأوضح مرتضى أن عقد مصطفى فتحي مع التعاون سيكون لمدة 3 مواسم، والعقد الحالي للاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبات متوقعا أن يعلن الزمالك قريبا إتمام الصفقة التي ستعيد مصطفى فتحي للتعاون بعد 3 سنوات ونصف من رحيله عن الأخير.

ولعب مصطفى للتعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة من الزمالك.

وشارك مع التعاون في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وانتقل مصطفى من نبروه إلى الزمالك في 2013 ولعب لسموحة في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وتوج مصطفى بستة ألقاب مع الزمالك.

ومثل منتخب مصر في 17 مباراة.

مصطفى فتحي الزمالك التعاون
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