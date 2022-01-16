فيل دهس رفاقه

تعادل منتخب سيراليون مع كوت ديفوار بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

سجل هدفي منتخب كوت ديفوار الملقب بـ "الأفيال" كل من سيباستيان هالر مهاجم أياكس في الدقيقة 25 ونيكولاس بيبي جناح أرسنال في الدقيقة 65، بينما سجل موسى كامارا هدف سيراليون الأول في الدقيقة 55، وأضاف الحاج كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 94.

بذلك يواجه منتخب كوت ديفوار إمكانية فقدان صدارة المجموعة الخامسة، حيث بات يملك 4 نقاط، ويليه منتخب سيراليون بنقطتين، فيما يملك منتخب الجزائر نقطة، ويأتي منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط.

وتختتم هذه الجولة بالنسبة لهذه المجموعة بمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كامارا يتعملق

مشهد البداية كان مخالفة من عمر بانجورا مدافع سيراليون ضد ويلفريد زاها جناح كوت ديفوار ونجم كريستال بالاس الإنجليزي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

خرج زاها ليتلقى العلاج، بينما تصدر فرانك كيسي نجم وسط ميلان المشهد لتسديد ركلة الجزاء.

سدد كيسي، ولكن ارتمى الحارس محمد كامارا إلى يساره لينقذ الكرة ويحافظ على التعادل في الدقيقة 12، معيدا للأذهان تألقه في المباراة السابقة أمام الجزائر.

فرانك كيسي أهدر أول ركلة جزاء في مسيرته مع المنتخب❌ ونجح في تسجيل 6 ركلات جزاء من قبل طوال مسيرته مع كوت ديفوار.#AFCON2021 #TeamCotedIvoire pic.twitter.com/mgmyj55vc3 — FilGoal (@FilGoal) January 16, 2022

عودة زاها

عاد زاها سريعا بعد تلقيه للعلاج إثر سقوطه على كتفه، وبالفعل صنع هدف التقدم في الدقيقة 25.

وصلت تمريرة نجم كريستال بالاس إلى سيباستيان هالر نجم أياكس الهولندي، ليسجل الهدف الأول في الزاوية اليمنى.

كاد منتخب سيراليون أن يدرك التعادل في الدقيقة 39 بعمل فردي رائع من محمد بويا توراي، ولكن تألق حارس كوت ديفوار في الإبعاد.

احتاج إلى 108 دقيقة فقط!🤯 سيباستيان هالر يسجل هدفه الأول في كأس الإمم الإفريقية بقميص كوت ديفوار🔥#AFCON2021 #TeamCotedIvoire pic.twitter.com/BTWUlXFnW6 — FilGoal (@FilGoal) January 16, 2022

رصاصات متبادلة

في الدقيقة 55 كشر منتخب سيراليون عن أنيابه وأدرك التعادل بتوقيع موسى كامارا، بعد تمريرة رائعة من محمد توراي.

موسى كامارا سجل الهدف الأول لمنتخب سيراليون في كأس الأمم الإفريقية 2021 في شباك كوت ديفوار. هدف تاريخي هو الأول لمنتخب أسود ليون منذ نسخة 1996 🇸🇱🇸🇱 دموعه تعبر عن كل شيء!👏#TeamSierraLeone #AFCON2021 pic.twitter.com/n93kf4yKps — FilGoal (@FilGoal) January 16, 2022

ولكن على الجانب الآخر لم ينتظر الأفيال طويلا، حيث استرد نيكولاس بيبي جناح أرسنال تقدم المنتخب مرة أخرى، بعد تمريرة من إبراهيم سانجاري لاعب وسط أيندهوفن، وذلك في الدقيقة 65.

وأجرى باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار تبديلين في الدقيقة 74 بنزول نيكولاس كريستيان كوامي وحامد جونيور تراوري بدلا من سيباستيان هالر وإبراهيم سانجاري، فيما حل عيسى كالون والحاج كامارا بدلا من محمد توراي ومصطفى بوندو على الجانب الآخر.

طعنة قاتلة

كاد زاها أن يضيف الثالث في الدقيقة 76 بتسديدة تألق كامارا في إبعادها، بينما استمرت تبديلات كوت ديفوار بخروج زاها وكيسي ونزول جوفري سيري دي وجان إفراد كواسي في الدقيقة 82.

وأخيرا أجرى بوميل تبديله الخامس والأخير في الدقيقة 93 بنزول أوديلون كوسونو بدلا من إريك بايلي، وهنا حدث ما لم يكن متوقعا..

في الدقيقة 94 ارتكب بادرا علي سانجاري حارس مرمى كوت ديفوار خطأ قاتلا، حيث فشل في الإمساك بكرة سهلة لترتد إلى سيراليون ويسجل الحاج كامارا هدف التعادل في الوقت القاتل.

ولكن فيما يبدو سقط الحارس على رقبته أثناء هذا الخطأ، ليخرج محمولا على "نقالة"، ويكمل منتخب كوت ديفوار ما تبقى من الوقت بـ10 لاعبين، حيث عاد سيرجي أورييه إلى مركز حارس المرمى بدلا منه حتى نهاية المباراة، نظرا لاستخدام كوت ديفوار جميع التبديلات.

بذلك يواجه منتخب كوت ديفوار إمكانية فقدان صدارة المجموعة الخامسة، حيث بات يملك 4 نقاط، ويليه منتخب سيراليون بنقطتين، فيما يملك منتخب الجزائر نقطة، ويأتي منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط.

وتختتم هذه الجولة بالنسبة لهذه المجموعة بمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.