انتهت نهائي السوبر الإسباني - ريال مدريد (2) - (0) أتلتيك بلباو.. اللقب الأول في الموسم

تابع مباشرة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بالتفوق على غريمه التقليدي برشلونة في الدور نصف النهائي.

بينما بلباو أطاح بأتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق88. كورتوا يتصدى لركلة الجزاء بقدمه

ق87 ركلة جزاء لأتلتيك بلباو وبطاقة حمراء لإدير ميليتاو

ق63. رأسية من راؤول جارسيا بجانب المرمى

ق51. جووووول ثاني لريال مدريد عن طريق بنزيمة من ركلة جزاء

ق50. ركلة جزاء لريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. تسديدة تمر من فوق مرمى كورتوا

ق38 جووووول أول بتسديدة رائعة من لوكا مودريتش

ق26 تسديدة من كاسيميرو يتصدةى لها أوناي سيمون

ق17. تسديجدة من بنزيمة تمر بجوار القائم

محاولات من ريال مدريد بدون خطورة على المرمى

بداية المباراة

المباراة تنطلق الساعة 8:30 مساء على ملعب الملك فهد في السعودية