مهرجان قرطاج

الأحد، 16 يناير 2022 - 19:54

كتب : محمد سمير

تقرير فوز تونس على موريتانيا 4-0

أول عشر دقائق كانت كافية لحسم منتخب تونس الثلاث نقاط الأولى في النسخة الحالية من أمم إفريقيا وتغلب نسور قرطاج على موريتانيا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية تحت إدارة الحكم المصري محمود البنا.

وبذلك حقق منتخب تونس الفوز الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في البطولة معادلا الانتصار بأربعة أهداف دون مقابل على إثيوبيا في نسخة 1965.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث خلف منتخبي مالي وجامبيا ولكل منهما 4 نقاط بينما فقد منتخب موريتانيا حظوظه في التأهل لثمن النهائي.

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وسجل لتونس كل من حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ووهبي الخزري مهاجم نسور قرطاج في أول عشر دقائق من المباراة، وفي الشوط الثاني سجل الخزري هدفه الثاني واختتم سيف الجزيري مهاجم الزمالك التسجيل.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب جامبيا يوم الخميس.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة سريعة من لاعبي منتخب تونس على الكرة مع محاولات من التماسك للاعبي موريتانيا.

وفي أول هجمات المباراة افتتح حمزة المثلوثي التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أسفل الزاوية اليمنى وسكنت الشباك.

وواصل لاعبو منتخب تونس السيطرة على الكرة بعد الهدف الأول بحثا عن تعزيز التقدم.

ونجح وهبي الخزري في تسجيل الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من أنيس بن سليمان ليسددها الخزري على يمين حارس مرمى موريتانيا.

وهدأ الشوط الأول نسبيا بعد هدف تونس الثاني مع محاولات من موريتانيا لتقليص الفارق لكن دون أي خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الشوط الثاني باغت هارونا أبو ديمبا دفاعات تونس بتسديدة قوية في الدقيقة 50 من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بأحد المدافعين وتحولت لخارج الملعب.

وكانت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هادئة دون خطورة تذكر على المرميين بأداء أقرب للدفاعي من الجانب التونسي حفاظا على التقدم.

وبعد جملة رائعة بين الثلاثي علي معلول وغيلان الشعلالي ووهبي خرزي أضافت تونس الهدف الثالث في الدقيقة 64 عن طريق الخزري.

وسجل الخزري هدفين في المباراة بينما طوال مسيرته في أمم إفريقيا سجل هدفين أيضا ولكن في 17 مباراة سابقة.

ومرر معلول الكرة رائعة لوهبي الخزري الذي انطلق لداخل منطقة الجزاء وتركها لغيلان شعلالي الذي مررها مجددا للخزري ولم يتردد في تسديدها داخل الشباك مسجلا الثالث للمنتخب التونسي.

ولم يمر سوى دقيقتين فقط ليضيف منتخب تونس الهدف الرابع في الدقيقة 66 بعد تمريرة الخزري الرائعة إلى سيف الدين الجزيري الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وكاد محمد علي بن رمضان أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 70 من تسديدة رائعة ولكن حولها بابكار ديوب حارس موريتانيا إلى ركلة ركنية.

ولم تشهد الربع ساعة الأخيرة من المباراة خطورة حقيقية على المرميين قبل أن تحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 88 لصالح منتخب تونس بسبب لمسة يد.

وأهدر يوسف المساكني ركلة الجزاء في الدقيقة 90 ليهدر فرصة الانتصار التاريخي لنسور قرطاج.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب جامبيا يوم الخميس ويحتاج للفوز فقط من أجل حسم التأهل لثمن النهائي دون أي حسابات.

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