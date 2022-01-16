الثلاثي الجديد في قائمة الإسماعيلي أمام الأهلي

أعلن الإسماعيلي قائمة 26 لاعبا لمواجهة الأهلي يوم الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وضمت القائمة الثلاثي الجديد البوليفي كارميلو ألجارانياز والجامبي سايكو كونتي والإيفواري جان-موريل بوي.

وجاءت القائمة:

حراس المرمى: أحمد عادل وعمر رضوان وكمال السيد

الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوي وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعة وعصام صبحي ومحمد دسوقي

وسط الملعب: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي

الهجوم: كارميلو ألجارانياز وسايكو كونتي وجان-موريل بوي

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب مقابل نقطة للأهلي والجونة ولا رصيد لسموحة والبنك الأهلي.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.