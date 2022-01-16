الثلاثي الجديد في قائمة الإسماعيلي أمام الأهلي

الأحد، 16 يناير 2022 - 19:51

كتب : ياسر الشريف

جان موريل - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي قائمة 26 لاعبا لمواجهة الأهلي يوم الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وضمت القائمة الثلاثي الجديد البوليفي كارميلو ألجارانياز والجامبي سايكو كونتي والإيفواري جان-موريل بوي.

وجاءت القائمة:

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حراس المرمى: أحمد عادل وعمر رضوان وكمال السيد

الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوي وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعة وعصام صبحي ومحمد دسوقي

وسط الملعب: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي

الهجوم: كارميلو ألجارانياز وسايكو كونتي وجان-موريل بوي

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب مقابل نقطة للأهلي والجونة ولا رصيد لسموحة والبنك الأهلي.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الإسماعيلي الأهلي كأس الرابطة
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