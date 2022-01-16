تشكيل أمم إفريقيا - بونجاح وبن ناصر يقودان الجزائر.. وسيافا في هجوم غينيا الاستوائية

أعلن منتخبا الجزائر وغينيا الاستوائية تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الجزائر:

حارس المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: رايم بنسبعيني - جمال بلعمري - عيسى ماندي - يوسف عطال

وسط الملعب: يوسف بلايلي - رياض محرز - سفيان فيجولي - سفيان بن دبكة - إسماعيل بن ناصر

الهجوم: بغداد بونجاح

بينما غينيا الاستوائية:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو

الدفاع: ساؤول كوكو – كارلوس أكابو - إستيبان أوبيانج - ناسيليو ندونج

الوسط: بابلو جانيت – خوسيه ماشين – يانيك بويلا - فريديريكو بيكورو

الهجوم: إيبان سالفادور - أوسكار سيافا

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

وتعادلت الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف أمام سيراليون بينما خسرت غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار.