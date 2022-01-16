تشكيل أمم إفريقيا - بونجاح وبن ناصر يقودان الجزائر.. وسيافا في هجوم غينيا الاستوائية

الأحد، 16 يناير 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

أعلن منتخبا الجزائر وغينيا الاستوائية تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الجزائر:

حارس المرمى: رايس مبولحي

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الدفاع: رايم بنسبعيني - جمال بلعمري - عيسى ماندي - يوسف عطال

وسط الملعب: يوسف بلايلي - رياض محرز - سفيان فيجولي - سفيان بن دبكة - إسماعيل بن ناصر

الهجوم: بغداد بونجاح

بينما غينيا الاستوائية:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو

الدفاع: ساؤول كوكو – كارلوس أكابو - إستيبان أوبيانج - ناسيليو ندونج

الوسط: بابلو جانيت – خوسيه ماشين – يانيك بويلا - فريديريكو بيكورو

الهجوم: إيبان سالفادور - أوسكار سيافا

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

وتعادلت الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف أمام سيراليون بينما خسرت غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار.

الجزائر غينيا الاستوائية كأس إفريقيا
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