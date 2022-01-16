تشكيل أمم إفريقيا - بونجاح وبن ناصر يقودان الجزائر.. وسيافا في هجوم غينيا الاستوائية
الأحد، 16 يناير 2022 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا الجزائر وغينيا الاستوائية تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل الجزائر:
حارس المرمى: رايس مبولحي
الدفاع: رايم بنسبعيني - جمال بلعمري - عيسى ماندي - يوسف عطال
وسط الملعب: يوسف بلايلي - رياض محرز - سفيان فيجولي - سفيان بن دبكة - إسماعيل بن ناصر
الهجوم: بغداد بونجاح
بينما غينيا الاستوائية:
حراسة المرمى: جيسوس أوونو
الدفاع: ساؤول كوكو – كارلوس أكابو - إستيبان أوبيانج - ناسيليو ندونج
الوسط: بابلو جانيت – خوسيه ماشين – يانيك بويلا - فريديريكو بيكورو
الهجوم: إيبان سالفادور - أوسكار سيافا
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.
وتعادلت الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف أمام سيراليون بينما خسرت غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار.