تشكيل نهائي السوبر الإسباني - كتيبة بلباو بلا تبديلات أمام ريال مدريد
الأحد، 16 يناير 2022 - 19:36
كتب : FilGoal
أعلن أتلتيك بلباو تشكيله لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وجاء تشكيل أتلتيك بلباو:
حارس المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: ميكيل بالينثياجا - إنييجو مارتينيث - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس
وسط الملعب: إيكر مونيايين - داني جارثيا - أويير ثارراجا - أليخاندرو بيرينجوير
الهجوم: إناكي ويليامز - أوهيان سانسيت
ولم يجر المدرب أي تبديلات على التشكيل الذي فاز به على أتليتكو مدريد في نصف نهائي البطولة.
وتنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء وتنقلها قناة SSC 5.
ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة 12 بينما بلباو أحرز الكأس 3 مرات سابقة.
ويبقى برشلونة أكثر من توج بالبطولة برصيد 13 لقبا.