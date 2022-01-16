تشكيل نهائي السوبر الإسباني - كتيبة بلباو بلا تبديلات أمام ريال مدريد

الأحد، 16 يناير 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - السوبر الإسباني

أعلن أتلتيك بلباو تشكيله لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيك بلباو:

حارس المرمى: أوناي سيمون

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الدفاع: ميكيل بالينثياجا - إنييجو مارتينيث - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس

وسط الملعب: إيكر مونيايين - داني جارثيا - أويير ثارراجا - أليخاندرو بيرينجوير

الهجوم: إناكي ويليامز - أوهيان سانسيت

ولم يجر المدرب أي تبديلات على التشكيل الذي فاز به على أتليتكو مدريد في نصف نهائي البطولة.

وتنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء وتنقلها قناة SSC 5.

ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة 12 بينما بلباو أحرز الكأس 3 مرات سابقة.

ويبقى برشلونة أكثر من توج بالبطولة برصيد 13 لقبا.

أتلتيك بلباو ريال مدريد كأس السوبر الإسباني
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