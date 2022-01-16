تشكيل نهائي السوبر الإسباني - كتيبة بلباو بلا تبديلات أمام ريال مدريد

أعلن أتلتيك بلباو تشكيله لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيك بلباو:

حارس المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ميكيل بالينثياجا - إنييجو مارتينيث - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس

وسط الملعب: إيكر مونيايين - داني جارثيا - أويير ثارراجا - أليخاندرو بيرينجوير

الهجوم: إناكي ويليامز - أوهيان سانسيت

ولم يجر المدرب أي تبديلات على التشكيل الذي فاز به على أتليتكو مدريد في نصف نهائي البطولة.

وتنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء وتنقلها قناة SSC 5.

ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة 12 بينما بلباو أحرز الكأس 3 مرات سابقة.

ويبقى برشلونة أكثر من توج بالبطولة برصيد 13 لقبا.