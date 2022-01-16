مصر للمقاصة يقلب النتيجة على إيسترن كومباني ويواصل انطلاقته في كأس الرابطة

الأحد، 16 يناير 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

لاعبو مصر للمقاصة يحتفلون بالفوز على الجونة

حقق مصر للمقاصة الفوز على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

تقدم إيسترن كومباني في الدقيقة الـ 37 بعد خطأ من أحمد طارق سليمان حارس مصر للمقاصة في الخروج على الكرة التي هيأت أمام أحمد أمين أوفا الذي وضع المرة في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة الـ 41 أتيحت فرصة ركلة جزاء لمصر للمقاصة ولكن حسام عبد الواحد سددها في القائم مهدرا فرصة التعادل.

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وفي الشوط الثاني تلقى مصر للمقاصة صدمة جديدة بطرد سعيد الونش في الدقيقة الـ 51.

وفي الدقيقة الـ 60 تعادل مصر للمقاصة برأسية سجلها محمد حسن وعاد الحكم إلى تقنية الفار ليؤكد الهدف.

وفي الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الـ 80 برأسية أخرى سجل مصر للمقاصة هدفا قاتلا عن طريق أحمد عبد المنعم ليقلب النتيجة لصالح فريقه.

وكاد إيسترن كومباني أن يتعادل في الدقيقة 90 ولكن أحمد عقل أبعد الكرة من على خط مرمى المقاصة.

بذلك الفوز وصل مصر للمقاصة إلى النقطة السادسة محققا العلامة الكاملة في كأس الرابطة ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف فيوتشر بفارق الأهداف، بينما ظل إيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

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