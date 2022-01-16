كرة سلة - صفقات الزمالك لمونديال الأندية.. تدعيم محلي ومفاضلة بين الثنائي المحترف.

أتم الزمالك اتفاقه مع أربعة محترفين جدد لفريق رجال السلة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية في مصر.

ويلعب الزمالك أمام بورجوس الإسباني حامل اللقب يوم 11 فبراير المقبل في نصف النهائي، بينما المباراة الأخرى بين فلامنجو البرازيلي وليكلاند ماجيك الأمريكي.

وبجانب إدجار سوسا المحترف ضمن صفوف الأبيض، اتفق الزمالك مع الرباعي مع النيجيري إيك ديوجو وعمر عبادة لاعب منتخب تونس بالإضافة إلى الأمريكي توني روتين والأمريكي ديواريك سبنسر لاعب فريق الاتصالات.

ويحق للزمالك اللعب بـ 4 محترفين فقط في البطولة بينهما ثنائي يحمل جواز سفر إفريقي.

وبذلك يضمن الثنائي إيك ديوجو وعمر عبادة تواجدهما مع الزمالك وسيتم المفاضلة بين سبنسر وروتين لاختيار أحدهما للمشاركة.

وجاء اختيار إيك ديوجو لاعب منتخب نيجيريا بناء على ترشيح من ويليامز فويت المدرب الأمريكي الجديد لفريق الزمالك وذلك بعد أن درب اللاعب من قبل مع المنتخب النيجيري.

وبالإضافة لتدعيمات المحترفين ضم الزمالك أحمد عزب لاعب نادي سموحة وتجري المفاوضات على انضمام اللاعب بشكل نهائي بعد اتفاق الطرفين، ويعتبر عزب ضمن أبرز لاعبي فريق سموحة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن محترفي نادي الزمالك الجدد:

إدجار سوسا

لاعب منتخب الدومنيكان صاحب الـ33 عاما وهو المحترف الأساسي لفريق الزمالك هذا الموسم.

يلعب سوسا في مركز رقم 1 "البوينت جارد" أي صانع الألعاب ولا يعتبر غريبا على الزمالك إذ بدأ الموسم مع الفريق الأبيض.

ويعتبر صانع الألعاب هو محرك الفريق وأكثر تحكما في الكرة ومن أبرز مميزات صاحب ذلك المركز التسديد الجيد.

لم تكن انطلاقة سوسا مع الزمالك هي الأفضل في بداية مشواره مع الزمالك ولكن ظهر بشكل جيد جدا مؤخرا مع القلعة البيضاء.

وساهم سوسا في فوز الزمالك الأخير على الاتصالات بنتيجة 73-70 بعد أن سجل 18 نقطة وصنع 8 مرات.

بينما أفضل مستويات سوسا مع الزمالك كانت أمام مصر للتأمين في ختام الدور الأول من دوري السوبر عندما سجل 29 نقطة في فوز فريقه بنتيجة 80-72.

وخاض سوسا العديد من التجارب الخارجية ولكن لم يسبق له المشاركة في إفريقيا من قبل، وأبرز محطاته كانت في إيطاليا وحصد الدوري والكأس والسوبر هناك.

ولسوسا تجربة عربية وحيدة كانت مع فريق الرياضي بيروت اللبناني عام 2017.

إيك ديوجو

لاعب منتخب نيجيريا صاحب الـ38 عاما يحمل الجنسيتين الأمريكية والنيجيرية.

سبق لديوجو اللعب في دوري المحترفين الأمريكي NBA خلال الفترة من 2005 إلى 2012 في ست أندية مختلفة.

وبدأ ديوجو مشواره مع فريق جولدن ستيت واريورز قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى أندية إنديانا بيسرز وبورتلاند وسكرامنتوا كينجز ولوس أنجلوس كليبرز وأخيرا سان أنتونيو.

ويلعب ديوجو في مركزي 4 و5 وهما الباور فورورد والسنتر، ويمتاز صاحب المركز بأنه لاعب قوي جسمانيا وطويل القامة لأنه يتمركز تحت السلة هجوميا ودفاعيا.

وحقق ديوجو لقب بطولة إفريقيا عام 2015 مع منتخب نيجيريا تحت قيادة ويليامز فويت المدير الفني المقبل للزمالك.

عمر عبادة

نجم منتخب تونس صاحب الـ28 عاما والذي يشغل مركز 1 "البوينت جارد" وهو صانع الألعاب.

وخاض عبادة تجربة احترافية قصيرة في فريق سانت تشاموند الفرنسي لفترة موسم 2018 - 2019 بينما لعب لفريقي النجم الرادسي واتحاد المنستير التونسيين.

ويلعب عبادة حاليا مع فريق اتحاد جدة السعودي وحسم لقب الدوري السعودي منذ أيام مع فريقه.

وخاض عبادة منافسات دوري أبطال إفريقيا BAL مع فريق اتحاد المنستير وحصد وصافة البطولة بعد الخسارة من الزمالك.

وساهم عبادة في تحقيق تونس بطولتي أمم إفريقيا في نسختي 2017 و2021 الأخيرة.

واختير عبادة ضمن فريق بطولة إفريقيا الأخيرة للأندية رغم خسارة اللقب.

توني روتين

يبلغ صاحب الجنسية الأمريكية 28 عاما ويشغل مركزي 1 و2 "البوينت جارد" و"الشوتنج جارد".

ويمتاز صاحب المركزين بالتسديد الجيد على السلة وفي الأغلب ما يكون هداف الفريق بالإضافة لإجادة الثلاثيات.

بدأ روتين مشواره في الدوري الأمريكي للمحترفين NBA ولعب لأندية ممفيس جريتزيل وفيلادلفيا سيكسرز.

انتقل روتين من أمريكا إلى أوروبا في 2018 وبدأ رحلة قصيرة في الدوري الإستوني ثم بولندا وأخيرا مع فريق بادالونا الإسباني.

وتبقى مشكلة روتين هو الرحيل عن فريقه في أبريل الماضي ولم يخض أي تجربة أخرى حتى الآن.

ديواريك سبنسر

يلعب الأمريكي سبنسر في الدوري المصري مع فريق الاتصالات ويعتبر أبرز محترفي الموسم الحالي ويبلغ من العمر 39 عاما.

ويشغل سبنسر مركزي 1 و2 مثل توني روتين لذلك المفاضلة بين الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وخاض سبنسر عدة تجارب خارجية في فرنسا وعدة دول آسيوية أبرزها الرياضي بيروت اللبناني.

ويعتبر سبنسر أفضل نجوم الدوري المصري حتى الآن وسجل في المباراة الأخيرة أمام الزمالك 26 نقطة و11 ريباوند (الحصول على الكرة المرتدة من السلة) رغم خسارة فريقه بفارق 3 نقاط.