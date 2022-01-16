أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: منتخبنا يظل الأصغر في البطولة
الأحد، 16 يناير 2022 - 19:00
كتب : FilGoal
شدد توم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا على أن فريقه هو المنتخب الأصغر في كأس الأمم الإفريقية على الرغم من وجود العديد من العناصر الموهوبة.
وتعادل منتخب جامبيا مع مالي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وقال سينتيفيت خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منتخبنا يبقى الأصغر في البطولة، حتى مع امتلاكنا للعديد من العناصر الموهوبة".
وتابع "أنا سعيد بتطورنا ولكن دعونا نكون أصحاب الإسم الأصغر وسنفعل الباقي لاحقا".
التعادل رفع رصيد جامبيا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع مالي بنفس الرصيد من الأهداف والنقاط.
وسيلتقي منتخب جامبيا مع تونس في ختام دور المجموعات لتحديد المتأهل إلى دور الـ 16.
وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.