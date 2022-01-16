أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: منتخبنا يظل الأصغر في البطولة

الأحد، 16 يناير 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

توم سينفينت - جامبيا

شدد توم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا على أن فريقه هو المنتخب الأصغر في كأس الأمم الإفريقية على الرغم من وجود العديد من العناصر الموهوبة.

وتعادل منتخب جامبيا مع مالي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال سينتيفيت خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منتخبنا يبقى الأصغر في البطولة، حتى مع امتلاكنا للعديد من العناصر الموهوبة".

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وتابع "أنا سعيد بتطورنا ولكن دعونا نكون أصحاب الإسم الأصغر وسنفعل الباقي لاحقا".

التعادل رفع رصيد جامبيا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع مالي بنفس الرصيد من الأهداف والنقاط.

وسيلتقي منتخب جامبيا مع تونس في ختام دور المجموعات لتحديد المتأهل إلى دور الـ 16.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

كأس الأمم الإفريقية 2021 جامبيا مالي
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