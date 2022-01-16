أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كاب فيردي: نعرف ما علينا فعله أمام الكاميرون

شدد بيدرو بريتو المدير الفني لمنتخب كاب فيردي على أن فريقه في قمة تركيزه قبل مواجهة الكاميرون غدا مشيرا إلى أن الهدف الأبرز هو الحصول على نقطة على الأقل.

ويلعب منتخب كاب فيردي مع الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأوقعت القرعة منتخب كاب فيردي في المجموعة الأولى إلى جانب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وقال بيدرو بريتو في المؤتمر الصحفي: "نركز على مباراة الغد ونعرف مدى أهميتها، نريد الصعود إلى الأدوار الإقصائية".

وأضاف "هدفنا هو الحصول على نقطة على الأقل، يجب أن نكون منظمين".

وأتم "هناك لاعب واحد غير متاح لمواجهة الغد لأسباب صحية".

وفاز منتخب كاب فيردي على إثيوبيا بهدف دون رد قبل أن يخسر من بوركينا فاسو بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون صاحب الأرض على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد ثم إثيوبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتاج منتخب كاب فيردي للفوز على الكاميرون مع عدم فوز بوركينا فاسو على إثيوبيا من أجل الصعود في صدارة المجموعة.