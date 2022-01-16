المصري يجبر الاتحاد على التعادل في لقاء مثير بكأس الرابطة

الأحد، 16 يناير 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

عمرو مرعي - المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

تعادل الاتحاد السكندري والمصري بهدفين لمثلهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة 2021-2022.

وتقدم الاتحاد مرتين في ملعب برج العرب في الإسكندرية لكن رجال المدرب معين الشعباني أبوا خسارة ثانية على التوالي في البطولة واقتنصوا تعادلا مثيرا.

واستمر الاتحاد ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 4 نقاط بينما المصري حصد نقطته الأولى وارتقى للمركز الرابع.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - بيسوما رجل مباراة مالي وجامبيا: قدمنا كل ما لدينا للفوز ولكنه لم يكن ممكنا كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق شركة الأهلي تعلن تنظيم رحلات للجماهير لحضور كأس العالم للأندية عصام عبد الفتاح يحلل قرارات حكم مباراة مصر ويكشف حقيقة التهديد بالانسحاب لأجل تونس

رد سريع

واستحوذ الاتحاد على الكرة مبكرا وهدد أحمد عادل مرمى المصري لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة العاشرة.

وحاول الاتحاد مجددا التسديد على مرمى عصام ثروت وهذه المرة سكنت الكرة الشباك إثر تصويبة خالد الغندور في الدقيقة 20.

لكن التفوق لم يدم طويلا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمصري إثر عرقلة محمد عبد السلام للمنفرد محمد عبد اللطيف "جريندو".

وتقدم جريندو ليسدد الكرة في الشباك مدركا التعادل في الدقيقة 23.

وأصيب كريم الديب لاعب الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول بلحظات وحل المخضرم حسام عاشور بدلا منه.

وضغط زعيم الثغر مجددا مع بداية النصف الثاني من المواجهة وحصل على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها صبري رحيل وتابعها أجوستين مابولولو بضربة رأس مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

لكن مرة أخرى عادل المصري النتيجة سريعا في الدقيقة 57 بواسطة البديل عمرو مرعي الذي سدد الكرة في الشباك إثر ارتدادها من الحارس محمد عبد المنصف.

ولم يستطع عاشور لاعب الاتحاد إكمال اللقاء بسبب الإصابة ليغادر الملعب ويحل نادر رمضان بدلا منه في الدقيقة 81.

ولم تسفر محاولات الناديين عن هدف جديد في اللقاء الساخن رغم برودة الطقس في ملعب برج العرب ليتعادلان.

ويحل الاتحاد ضيفا على ايسترن كومباني يوم الخميس في الجولة الثالثة بينما يلعب المصري ضد مضيفه بيراميدز.

الاتحاد السكندري المصري كأس الرابطة
نرشح لكم
مصر للمقاصة يقلب النتيجة على إيسترن كومباني ويواصل انطلاقته في كأس الرابطة كرة سلة - صفقات الزمالك لمونديال الأندية.. تدعيم محلي ومفاضلة بين الثنائي المحترف. مستقبل الأهلي.. تعرف على الوجوه الجديدة في قائمة مباراة الإسماعيلي كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
مصر للمقاصة يقلب النتيجة على إيسترن كومباني ويواصل انطلاقته في كأس الرابطة 9 دقيقة | مصر
كرة سلة - صفقات الزمالك لمونديال الأندية.. تدعيم محلي ومفاضلة بين الثنائي المحترف. 20 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب: احتفلنا بهدف محمد صلاح مع منتخب مصر 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: منتخبنا يظل الأصغر في البطولة 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
المصري يجبر الاتحاد على التعادل في لقاء مثير بكأس الرابطة 29 دقيقة | مصر
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كاب فيردي: نعرف ما علينا فعله أمام الكاميرون 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مستقبل الأهلي.. تعرف على الوجوه الجديدة في قائمة مباراة الإسماعيلي 55 دقيقة | مصر
تشكيل نهائي السوبر الإسباني - ألابا ورودريجو وبنزيمة يقودون ريال مدريد ضد بلباو 56 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي