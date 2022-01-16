المصري يجبر الاتحاد على التعادل في لقاء مثير بكأس الرابطة

تعادل الاتحاد السكندري والمصري بهدفين لمثلهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة 2021-2022.

وتقدم الاتحاد مرتين في ملعب برج العرب في الإسكندرية لكن رجال المدرب معين الشعباني أبوا خسارة ثانية على التوالي في البطولة واقتنصوا تعادلا مثيرا.

واستمر الاتحاد ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 4 نقاط بينما المصري حصد نقطته الأولى وارتقى للمركز الرابع.

رد سريع

واستحوذ الاتحاد على الكرة مبكرا وهدد أحمد عادل مرمى المصري لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة العاشرة.

وحاول الاتحاد مجددا التسديد على مرمى عصام ثروت وهذه المرة سكنت الكرة الشباك إثر تصويبة خالد الغندور في الدقيقة 20.

لكن التفوق لم يدم طويلا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمصري إثر عرقلة محمد عبد السلام للمنفرد محمد عبد اللطيف "جريندو".

وتقدم جريندو ليسدد الكرة في الشباك مدركا التعادل في الدقيقة 23.

وأصيب كريم الديب لاعب الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول بلحظات وحل المخضرم حسام عاشور بدلا منه.

وضغط زعيم الثغر مجددا مع بداية النصف الثاني من المواجهة وحصل على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها صبري رحيل وتابعها أجوستين مابولولو بضربة رأس مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

لكن مرة أخرى عادل المصري النتيجة سريعا في الدقيقة 57 بواسطة البديل عمرو مرعي الذي سدد الكرة في الشباك إثر ارتدادها من الحارس محمد عبد المنصف.

ولم يستطع عاشور لاعب الاتحاد إكمال اللقاء بسبب الإصابة ليغادر الملعب ويحل نادر رمضان بدلا منه في الدقيقة 81.

ولم تسفر محاولات الناديين عن هدف جديد في اللقاء الساخن رغم برودة الطقس في ملعب برج العرب ليتعادلان.

ويحل الاتحاد ضيفا على ايسترن كومباني يوم الخميس في الجولة الثالثة بينما يلعب المصري ضد مضيفه بيراميدز.