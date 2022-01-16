تشكيل نهائي السوبر الإسباني - ألابا ورودريجو وبنزيمة يقودون ريال مدريد ضد بلباو
الأحد، 16 يناير 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد تشكيله لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد:
الحارس: تيبو كورتوا
الدفاع: فيرلان ميندي - إدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فازكيز
الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس
الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور
وتنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء وتنقلها قناة SSC 5.
ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة 12 بينما بلباو أحرز الكأس 3 مرات سابقة.
ويبقى برشلونة أكثر من توج بالبطولة برصيد 13 لقبا.