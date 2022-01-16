تشكيل نهائي السوبر الإسباني - ألابا ورودريجو وبنزيمة يقودون ريال مدريد ضد بلباو

الأحد، 16 يناير 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد تشكيله لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

الحارس: تيبو كورتوا

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الدفاع: فيرلان ميندي - إدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فازكيز

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

وتنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء وتنقلها قناة SSC 5.

ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة 12 بينما بلباو أحرز الكأس 3 مرات سابقة.

ويبقى برشلونة أكثر من توج بالبطولة برصيد 13 لقبا.

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