أمم إفريقيا - بيسوما رجل مباراة مالي وجامبيا: قدمنا كل ما لدينا للفوز ولكنه لم يكن ممكنا

فاز يفيس بيسوما بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مالي أمام جامبيا في أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب مالي مع جامبيا بهدف لكل فريق ليتشاركا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويتواجد منتخب مالي بجانب جامبيا وتونس وموريتانيا في المجموعة السادسة من أمم إفريقيا.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة 20 يناير الجاري.

وقال بيسوما في تصريحات صحفية بعد المباراة: "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، كان هدفنا الفوز ولكن هذا لم يكن ممكنا".

وأضاف "لسنا في حالة من اليأس على أي حال، لدينا آخر مباراة لنلعبها في المجموعات".

نستعرض معا أرقام بيسوما أمام جامبيا

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 60 من أصل 70

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 5

الفوز بالثنائيات: 5

الفوز بالصراعات الهوائية: 1

استخلاص الكرة: 3