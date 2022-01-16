شركة الأهلي تعلن تنظيم رحلات للجماهير لحضور كأس العالم للأندية

أعلنت شركة الأهلي للخدمات الرياضية تنظيم رحلات للأعضاء والجماهير لحضور كأس العالم للأندية في الإمارات.

ووضعت الشركة أكثر من برنامج للسفر إلى الإمارات لحضور البطولة وتشمل عدد من تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.

كما أعلنت الشركة تواجد تذاكر لكافة مباريات الأهلي في البطولة بمختلف الدرجات.

وتبدأ أسعار الرحلات من 17600 جنيه بالإضافة إلى مسحة للكشف عن فيروس كورونا.

وشددت نسمة طاحون المدير التنفيذي للشركة السعي على السعي الكامل لتسهيل كافة إجراءات السفر وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء والجماهير ممن لديهم الرغبة في تشجيع الأهلي وحضور كافة البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة وسيواجه مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 5 فبراير المقبل.

وإذا عبر لنصف النهائي سيلعب ضد بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.