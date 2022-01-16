كرة سلة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في مونديال الأندية.. وضم أربعة محترفين جدد

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة سلة

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق المبدئية المشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر لها في مصر في فبراير المقبل.

وضم الزمالك أربعة محترفين جدد لخوض منافسات البطولة بجانب إدجار سوسا المحترف الحالي.

وتسمح لوائح البطولة للزمالك بخوض المنافسات بأربعة أجانب على أن يكون 2 منهم بجواز سفر إفريقي.

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وتعاقد الزمالك مع إيك ديوجو صاحب الجنسيتين الأمريكية والنيجيرية، وعمر عبادة لاعب منتخب تونس بالإضافة إلى الأمريكي توني روتين والأمريكي ديواريك سبنسر لاعب فريق الاتصالات.

ويختار الزمالك قائمته النهائية يوم 28 من شهر يناير الجاري.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية في مصر في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.

وجاءت قائمة الزمالك في كأس العالم لأندية كرة السلة كالآتي:

المحترفون: إدجار سوسا - توني روتين - ديواريك سبنسر - إيك ديوجو - عمر عبادة

بالإضافة إلى المصريين وهم: أنس أسامة - مصطفى كيجو - أحمد حاتم - عمر هشام - أدهم عصام - إسلام سالم - أحمد عزب - معاذ أيمن - حازم المشد - أحمد ياسر - أحمد أسامة.

كرة سلة الزمالك كأس العالم للأندية
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