تشكيل أمم إفريقيا - ثلاثي في دفاع موريتانيا لمواجهة تونس

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

منتخب موريتانيا قبل لقاء جامبيا في كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن ديدييه جوميز مدرب منتخب موريتانيا عن تشكيل فريقه الذي سيواجه تونس بعد قليل.

ويلتقي منتخب موريتانيا مع تونس في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ منتخب موريتانيا بثلاثي في خط الدفاع.

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وجاء تشكيل موريتانيا كالآتي

الحارس: باباكر ديوب

الدفاع: هارونا أبو ديمبا - محمد دياليهي - عبد القادر ثيام

الوسط:جيوسوما فوفانا - ألميكي موسى نداي - حسان حبيب - علي عبيد - إدريسا ثيام

الهجوم: عمر كامارا - أبو بكر كمارا

كأس الأمم الإفريقية 2021 تونس موريتانيا
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