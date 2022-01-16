تشكيل أمم إفريقيا - ثلاثي في دفاع موريتانيا لمواجهة تونس

أعلن ديدييه جوميز مدرب منتخب موريتانيا عن تشكيل فريقه الذي سيواجه تونس بعد قليل.

ويلتقي منتخب موريتانيا مع تونس في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ منتخب موريتانيا بثلاثي في خط الدفاع.

وجاء تشكيل موريتانيا كالآتي

الحارس: باباكر ديوب

الدفاع: هارونا أبو ديمبا - محمد دياليهي - عبد القادر ثيام

الوسط:جيوسوما فوفانا - ألميكي موسى نداي - حسان حبيب - علي عبيد - إدريسا ثيام

الهجوم: عمر كامارا - أبو بكر كمارا