تشكيل أمم إفريقيا - 3 تغييرات في تشكيل كوت ديفوار أمام سيراليون

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

ماكس جرادل - كوت ديفوار وغينيا الاستوائية - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق كوت ديفوار الفوز على غينيا الإستوائية بهدف دون رد.

وكان منتخب سيراليون قد حقق مفاجأة كبرى في البطولة بعدما فرض التعادل السلبي على الجزائر.

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وأجرى بوميل 3 تغييرات على تشكيل الفريق الذي لعب أمام غينيا الإستوائية

وجاء تشكيل كوت ديفوار:

حراسة المرمى: بدارا علي سنجاري

الدفاع: ويلفريد كونان – سيمون ديلي – إريك بايلي – سيرجي أورييه

الوسط: إبراهيما سنجاري – فرانك كيسي – جيان ميشيل سيري

الهجوم: ولفريد زاها – سيباستيان هالر –نيكولاس بيبي

كوت ديفوار سيراليون أمم إفريقيا
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