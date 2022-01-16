كهربا على مقاعد البدلاء أمام جالاتاسراي

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم هاتاي سبور الجديد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد جالاتاسراي بالدوري التركي يوم الأحد.

ويحل جالاتاسراي، بدون لاعبه مصطفى محمد المتواجد مع منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا، ضيفا على هاتاي سبور ضمن الجولة 21 من المسابقة.

ويتواجد كهربا الذي أتم انتقاله للفريق التركي قبل أيام على مقاعد البدلاء.

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وانتقل كهربا لصفوف هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ست شهور مقابل 500 ألف دولار مع وضع بأحقية البيع مقابل مليوني دولار.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

وفاز كهربا مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

وحصل أيضا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020.

وأصبح الدوري التركي يضم حاليا كل من: مصطفى محمد مع جالاتا سراي - كريم حافظ مع مالاتيا سبور - أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور - أحمد حسن "كوكا" مع كونيا سبور.

كهربا هاتاي سبور
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