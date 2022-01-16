تشكيل تونس - معلول والمثلوثي والجزيري أساسيون أمام موريتانيا

الأحد، 16 يناير 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

منتخب تونس قبل ملاقاة مالي - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن منذر الكبير المدير الفني لتونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة الجولة الثانية من أمم إفريقيا أمام موريتانيا.

يبدأ حمزة المثلوثي كأساسي مع تونس في مركز الظهير الأيمن، وعلي معلول في مركز الظهير الأيسر.

ويتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي بعدما بدأ لقاء مالي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - منتصر طالبي – بلال عيفة – علي معلول.

خط الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: سيف الدين خاوي – وهبي خزري – سيف الدين الجزيري

تونس موريتانيا
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