فيوتشر يصعق بيراميدز بهدف ناصر ماهر القاتل

حقق فيوتشر انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى من كأس الرابطة، على حساب بيراميدز 2-1، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي.

ورغم تقدم بيراميدز قبيل نهاية الشوط الأول بفضل هدف وليد الكرتي من ركلة جزاء، تعادل ناصر ماهر لفيوتشر في الدقيقة 72، قبل أن يضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وصعد فيوتشر لقمة المجموعة مؤقتا بـ 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على إيسترن كومباني بثلاثية دون رد، في انتظار لقاء مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني، والاتحاد ضد المصري، حيث يملك ممثل الفيوم وزعيم الثغر 3 نقاط قبل مباراة الجولة الثانية.

أما بيراميدز، فيتذيل المجموعة دون رصيد في انتظار نفس المواجهتين، بعد أن خسر في الجولة الأولى من الاتحاد 2-1.

التشكيل

دفع علي ماهر بهجوم ناري بقيادة أحمد رفعت وناصر ماهر ومحمد فاروق وأحمد عاطف.

وضم تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: كريم وليد "نيدفيد" - محمد ربيعة – محمود مرعي – طارق طه

الوسط: أنيست أبل – غنام محمد – أحمد رفعت – ناصر ماهر – محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف

أما بيراميدز فضم تشكيله:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر – أحمد أيمن منصور – حسين السيد

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد الكرتي – إسلام عيسى – محمود صابر – إبراهيم حسن

الهجوم: إبراهيم عادل

شوط أول لبيراميدز

وحاول بيراميدز التسجيل مبكرا، حيث حول إبراهيم حسن عرضية أحمد توفيق الكرة برأسية ذكية ضربت عارضة فيوتشر في الدقيقة 9.

وألغى الحكم طارق مجدي هدفا لفيوتشر في الدقيقة التالية، بعد ارتباك من دفاع بيراميدز أمام أحمد عاطف، ولكن متابعة المهاجم اليافع للكرة كانت في وضع تسلل.

وتعرض حسين السيد لإصابة في العضلة الضامة في الدقيقة 21، ليخرج ويحل محله عمر جابر.

وفي الدقيقة 45+5، حصل بيراميدز على ركلة جزاء بعد لمس للكرة باليد من محمد ربيعة إثر لعب وليد الكرتي لركلة حرة ناحية مرمى محمود حمدي، ليعود مجدي لـ VAR ويحتسب ركلة جزاء حولها الكرتي بنفسه بنجاح في المرمى.

شوط ثاني لفيوتشر

وفي الشوط الثاني، ساد السجال حتى الدقيقة 70 حيث حصل أحمد عاطف على ركلة جزاء بعد تدخل من علي جبر، ليعود مجدي لـ VAR ويحتسب الكرة، التي سجلها ناصر ماهر في شباك شريف إكرامي.

وألغى مجدي قراره باحتساب ركلة جزاء جديدة لـ بيراميدز بعد خطأ من ربيعة على إبراهيم عادل في الدقيقة 82.

ومن مرتدة منظمة، انطلق أحمد رفعت، ومرر عرضية أرضية قابلها ناصر ماهر بهدف قاتل في الدقيقة 90، معلنا فوز فيوتشر بالمباراة.