مدافع الكاميرون: نسعى لضمان البقاء في ياوندي

الأحد، 16 يناير 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر الكاميرون أمم إفريقيا

يستهدف فاي كولينز لاعب منتخب الكاميرون الفوز على منتخب كاب فيردي من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة والبقاء في مدينة ياوندي.

الكاميرون تملك 6 نقاط مقابل 3 لكاب فيردي وبوركينا فاسو، وفي حالة الخسارة قد تتأهل كاب فيردي كمتصدر بسبب الفوز في المواجهة المباشرة، وهو ما يبعد الكاميرون عن الملعب الأهم في البطولة.

وقال كولينز في تصريحات للصحفيين: "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو احتلال المركز الأول في المجموعة من أجل البقاء في ياوندي".

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وأضاف "سندخل المباراة بتركيز بنسبة 100٪ لتحقيق نتيجة جيدة أمام جمهورنا".

وشدد لاعب ستاندر لييج "نحن نعرف منتخب كاب فيردي جيدا وعلى أتم الاستعداد للمباراة".

وتابع "نعم أنا أحد أقدم اللاعبين في المنتخب الكاميروني، لكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو نجاح الفريق ككل".

ويلعب كولينز في صفوف الأسود التي لا تقهر منذ 2012.

الكاميرون كاب فيردي كأس الأمم الإفريقية
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