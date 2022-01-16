عجزت مالي عن إسقاط جامبيا لتتعادل بهدف لمثله اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وسجل المنتخبان من ركلتي جزاء احتسبهما الحكم بعد مراجعة الفيديو ليستمرا معا في صدارة ترتيب المجموعة السادسة ورصيد كل منهما 4 نقاط.

بينما رصيد تونس وموريتانيا صفر وتلعبان بعد قليل في المجموعة ذاتها.

العارضة تنقذ النسور

وسيطرت مالي على الكرة منذ البداية لكنها واجهت سدا جامبيا منيعا قبل مرمى الحارس مودو جوبي.

وفي المقابل كان الفريق المكنى بالعقارب خطيرا في الركلات الحرة وسدد موسى بارو كرة قوية في الدقيقة 22 لكنها ارتطمت بعارضة مرمى الحارس إبراهيم بوسو.

وأوقف الحكم المباراة مرتين في الشوط الأول ليشرب اللاعبون مياه في ظل درجة حرارة قدرها 32 ووصول الرطوبة إلى 73%.

واتسم أداء مالي بالقوة ووصل لعنف أحيانا ونال الثلاثي لاسانا كوليبالي وموسى ديجينيبو وماساديو هايدارا بطاقة صفراء في الشوط الأول.

ودفعت مالي بأداما نوس بدلا من دياديه ساماسكيو مع بداية الشوط الثاني لعلها تجد حلا لصمود العقارب.

وانفرد نوس بمرمى جامبيا وسدد لكن تصدى ببراعة الحارس جوبي في الدقيقة 58.

الـVAR يصنع الفارق

واستمر صمود الجامبيين وأبعد المدافع عمر كولي كرة خطيرة قبل سكونها الشباك إثر تسديدة من مسافة قريبة لمالي في الدقيقة 75.

لكن نشوة العقارب لم تكتمل بعدما أوقف الحكم المباراة لمراجعة الفيديو، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لمالي إثر التحام داخل منطقة الجزاء.

وتقدم إبراهيما كوني ليسدد الكرة في الشباك منهيا صمود جامبيا في الدقيقة 78.

وتوقفت المباراة ليشرب اللاعبون مياه في الدقيقة 80.

وتوقفت المباراة ليراجع الحكم الفيديو بعد لمسة يد على مدافع مالي في الدقيقة 88، قبل أن يشير إلى علامة الجزاء.

وتقدم موسى بارو ليسدد في الشباك في الدقيقة 91 مقتنصا تعادلا قاتلا لجامبيا.

وتلعب مالي ضد موريتانيا يوم الخميس بينما تواجه جامبيا فريق تونس في الجولة الأخيرة من الدور الأول.