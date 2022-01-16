مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وفقرة ترفيهية

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للزمالك جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأحد.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية لتحقيق الفوز في مباراة فاركو المقبلة في كأس الرابطة.

وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريبات.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال المران.

وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية للاعبي الفريق.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي قبل انطلاق المران.

وتولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي الإشراف على التدريبات البدنية والإطالات.

وبنهاية المران، خاض اللاعبون فقرة تدريبات ترفيهية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات ترفيهية .