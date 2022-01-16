أليجري للاعبي يوفنتوس: علينا أن نكون واقعيين.. نفتقر لبعض الأمور

اعترف ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه لم يصل إلى المستوى المأمول، رغم وصول الموسم لمنتصفه.

واستعاد يوفنتوس توازنه سريعا عقب خسارة لقب السوبر الإيطالي بالفوز على أودينيزي 2-0 في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدمنا أداءً جيدا في الشوط الأول، عرفنا كيف ننتظر ونسجل في الوقت المناسب".

وأضاف "لم نقدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني وعانينا أمام أودينيزي، ثم ساعدنا باولو ديبالا".

وأكمل "باولو لاعب رائع، لقد سجل هدفا مهما أمام أودينيزي وكان جيدا في إدارة المباراة".

وتابع "علينا أن نكون واقعيين، مازلنا نفتقر إلى الخبرة إلى حد ما، ونعمل على تحسين مستوى إنهاء الهجمات على أي حال".

شهدت المباراة وصول أليجري للمباراة 300 مع يوفنتوس حقق الفوز في 208 بجميع المسابقات كثالث مدرب في تاريخ النادي يحقق ذلك العدد من المباريات بعد جيوفاني تراباتوني ومارتشيلو ليبي.

ويعد أليجري صاحب أكثر نسبة انتصارات في تاريخ يوفنتوس بنسبة 69%.

وأتم أليجري "أردت الاحتفال بمباراتي رقم 300 بالفوز".

واستطاع البيانكونيري أن يقترب قليلا من المربع الذهبي بفضل الفوز الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة من 22 مباراة، متساويا مع أتالانتا الذي يستعد للقاء إنتر ميلان.

ولم يخسر يوفنتوس للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري (6 فوز و2 تعادل).

فيما تكبد أودينيزي هزيمته الثانية على التوالي بعدما خسر من قبل أمام أتالانتا بنتيجة 6-2.

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