جناح نيجيريا: مواجهة السودان كانت أصعب من مصر

الأحد، 16 يناير 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش مصر نيجيريا أمم إفريقيا

يرى موزيس سايمون جناح نيجيريا أن المنتخب السوداني كان أكثر صعوبة على فريقه من مواجهة منتخب مصر.

منتخب نيجيريا انتصر على مصر في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بهدف، ثم فاز على السودان بنتيجة 3-1.

وقال سايمون عقب حصوله على لقب رجل مباراة السودان: "كل الشكر للفريق والجهاز الفني، لقد عملنا بجد من أجل هذا وأعتقد أن جائزة رجل المباراة يستحقها الفريق ككل".

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وعند سؤاله عما إذا كان المنافس السوداني أصعب من نظيره المصري، أجاب سيمون: "نعم بالفعل، كنا نعلم أن المنتخب السوداني أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

وأضاف جناح نانت "لقد توقعنا ذلك وكنا جاهزين لهم".

سايمون سجل هدف نيجيريا الثالث في شباك السودان وكان أخطر لاعبي النسور في مواجهة مصر.

ويستعد المنتخب النيجيري للقاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضد غينيا بيساو، بعدما ضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن باقي النتائج.

ففي حالة خسارة نيجيريا من غينيا بيساو وانتصار مصر على السودان في الجولة الأخيرة سيتساوى الفراعنة والنسور في القمة بست نقاط، لكن الصدارة ستذهب لنيجيريا بفضل الفوز في المواجهة المباشرة.

نيجيريا مصر السودان كأس الأمم الإفريقية
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