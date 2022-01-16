خبر في الجول – بعد خطوة التعاون.. الزمالك يطبق "استراتيجية الصبر" في ملف مصطفى فتحي

الأحد، 16 يناير 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - محمود رضا - الزمالك - غزل المحلة

طلب مسؤولو نادي التعاون السعودي، من مصطفى فتحي جناح الزمالك، التواصل مع مسؤولي الأبيض لمعرفة طلباتهم بشأن انتقال اللاعب إلى النادي السعودي خلال يناير الجاري.

وينتهي تعاقد فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، في وقت يستهدف فيه التعاون السعودي التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي التعاون تواصلوا مع فتحي، للتعرف على طلبات الزمالك للتخلي عنه في يناير الجاري، بعد أن رفض الزمالك العرض الأول من التعاون والذي بلغت قيمته 250 ألف دولار.

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ولا يستعجل مسؤولو الزمالك حسم الملف، خاصة مع تبقي أسبوعين على انتهاء فترة القيد الشتوية.

ويدرس مسؤولو الزمالك ملف فتحي بعناية، في ظل وجود سيناريو التخلي عن فتحي خلال الشهر الجاري مقابل عرض مادي يرضي النادي، أو الانتظار لنهاية الموسم مع محاولة التجديد للاعب.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الزمالك اشترط مليون دولار لترك فتحي للتعاون في يناير الجاري.

جناح الزمالك عاد عقب نهاية إعارته مع سموحة، وسجل بقميص الزمالك 4 أهداف في 8 مباريات بالدوري الموسم الحالي.

وسبق أن لعب مصطفى فتحي معارا لصفوف التعاون موسم 2017-18، وسجل 5 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة.

مصطفى فتحي الزمالك التعاون السعودي
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