انتهت أمم إفريقيا - جامبيا (1) (1) مالي

الأحد، 16 يناير 2022 - 14:40

كتب : FilGoal

جامبيا - مالي

تابع مباشرة مباراة جامبيا ومالي اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

نهاية المباراة

ق91: جوووووووول! بارو يتعادل

ق88: ركلة جزاء لجامبيا يحتسبها الحكم

ق88: الحكم يعود للفيديو بعد لمسة يد على مدافع مالي

ق78: جووووووووول! كوني ينهي صمود جامبيا

ق77: الحكم يمنح مالي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق75: أوووووووووه! إنقاذ رائع من عمر كولي مدافع جامبيا الذي أبعد الكرة قبل دخولها الشباك إثر تسديدة من مسافة قريبة لمالي

ق64: جوبي حارس جامبيا يبعد تسديدة جديدة لمالي

ق58: حارس جامبيا يتألق أمام تسديدة قريبة من نوس

ق56: إيفي بيسوما لاعب مالي يسدد كرة قوية فوق عارضة جامبيا

ق47: ضغط قوي لمنتخب مالي مع بداية الشوط الثاني

ق46: مشاركة أداما نوس بدلا من ساماسكيو في تشكيل مالي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: أووووووه! جالو سدد كرة قوية من ركلة حرة لكنها ترتطم بالقائم الأيسر لمرمى مالي

ق36: الحكم أوقف المباراة مرة أخرى ليشرب اللاعبون الماء في ظل ارتفاع الحرارة والرطوبة

ق22: تسديدة قوية من موسى بارو ترتطم بعدها الكرة بعارضة مرمى مالي

بداية المباراة

جامبيا مالي كأس إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بيسوما رجل مباراة مالي وجامبيا: قدمنا كل ما لدينا للفوز ولكنه لم يكن ممكنا عصام عبد الفتاح يحلل قرارات حكم مباراة مصر ويكشف حقيقة التهديد بالانسحاب لأجل تونس مباشر أمم إفريقيا - تونس (2)-(0) موريتانيا.. جووووول الخزري تشكيل أمم إفريقيا - ثلاثي في دفاع موريتانيا لمواجهة تونس
أخر الأخبار
تشكيل نهائي السوبر الإسباني - ألابا ورودريجو وبنزيمة يقودون ريال مدريد ضد بلباو دقيقة | الدوري الإسباني
كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق 2 دقيقة | مصر
كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق 5 دقيقة | مصر
أمم إفريقيا - بيسوما رجل مباراة مالي وجامبيا: قدمنا كل ما لدينا للفوز ولكنه لم يكن ممكنا 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عصام عبد الفتاح يحلل قرارات حكم مباراة مصر ويكشف حقيقة التهديد بالانسحاب لأجل تونس 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شركة الأهلي تعلن تنظيم رحلات للجماهير لحضور كأس العالم للأندية 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر أمم إفريقيا - تونس (2)-(0) موريتانيا.. جووووول الخزري 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 2017 .. ليفربول يضرب برينتفورد بثلاثية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي