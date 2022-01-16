انتهت أمم إفريقيا - جامبيا (1) (1) مالي

تابع مباشرة مباراة جامبيا ومالي اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

نهاية المباراة

ق91: جوووووووول! بارو يتعادل

ق88: ركلة جزاء لجامبيا يحتسبها الحكم

ق88: الحكم يعود للفيديو بعد لمسة يد على مدافع مالي

ق78: جووووووووول! كوني ينهي صمود جامبيا

ق77: الحكم يمنح مالي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق75: أوووووووووه! إنقاذ رائع من عمر كولي مدافع جامبيا الذي أبعد الكرة قبل دخولها الشباك إثر تسديدة من مسافة قريبة لمالي

ق64: جوبي حارس جامبيا يبعد تسديدة جديدة لمالي

ق58: حارس جامبيا يتألق أمام تسديدة قريبة من نوس

ق56: إيفي بيسوما لاعب مالي يسدد كرة قوية فوق عارضة جامبيا

ق47: ضغط قوي لمنتخب مالي مع بداية الشوط الثاني

ق46: مشاركة أداما نوس بدلا من ساماسكيو في تشكيل مالي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: أووووووه! جالو سدد كرة قوية من ركلة حرة لكنها ترتطم بالقائم الأيسر لمرمى مالي

ق36: الحكم أوقف المباراة مرة أخرى ليشرب اللاعبون الماء في ظل ارتفاع الحرارة والرطوبة

ق22: تسديدة قوية من موسى بارو ترتطم بعدها الكرة بعارضة مرمى مالي

بداية المباراة