الخسارة السابعة على التوالي لفريق أحمد ياسر ريان

تلقى ألتاي الخسارة السابعة على التوالي بسقوطه اليوم الأحد بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه ألانيا سبور في الجولة 21 من الدوري التركي.

وكان المهاجم المصري أحمد ياسر ريان، المعار من الأهلي لألتاي، بديلا ولم يشارك في المباراة.

وتوقف رصيد ألتاي عند 18 نقطة ويحتل المركز 18.

ويتنافس 20 فريق في الدوري التركي ويهبط آخر 4 إلى دوري الدرجة الثانية.

وسيحل ألتاي ضيفا على فينيرباهتشة يوم الأربعاء قبل أن يستضيف قونيا سبور، الذي يضم المصري أحمد حسن "كوكا"، يوم الأحد.

ودخل ريان قائمة مصر الأولية لكأس إفريقيا 2021 لكن استبعده المدرب كارلوس كيروش من القائمة النهائية.