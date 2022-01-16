مؤتمر مدرب الكاميرون: نستهدف تحقيق العلامة الكاملة

يستهدف أنتونيو كونسيساو مدرب الكاميرون تحقيق فريقه للعلامة الكاملة في مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.

وحققت الكاميرون فوزين متتالين، على بوركينا فاسو وإثيوبيا وتستعد لملاقاة كاب فيردي يوم الإثنين في ختام مرحلة المجموعات.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي: "هدف لاعبي الكاميرون هو تحقيق الانتصار الثالث في البطولة".

وأضاف "نطمح إلى تحقيق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات مهما كان اسم المنافس".

وواصل "سنقوم ببعض التغييرات ولكن بشكل عام سيكون لدينا فريق قوي لأننا نريد الفوز".

وأشاد المدرب البرتغالي بلاعبه فانسون أبو بكر هداف البطولة قائلا "إنه لاعب رائع وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف وهذا مهم بالنسبة لنا".

وشدد "كل اللاعبين مهمين وهذه هي فلسفتي في العمل".

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