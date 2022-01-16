انتهت كأس الرابطة – فيوتشر (2) - (1) بيراميدز
الأحد، 16 يناير 2022 - 14:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فيوتشر وبيراميدز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الرابطة.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ 3 نقاط بعد فوز على إيسترن كومباني 3-0، بينما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1 في نفس الجولة ويحتل المركز الرابع.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة
ق90: جووووول قاااااتل. انطلاقة من رفعت وعرضية أرضية يقابلها ناصر ماهر جووووول
ق82: الحكم طارق مجدي يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد خطأ من ربيعة على إبراهيم عادل، لكنه يعود لتقنية الفيديو ويلغي القرار.
ق72: ناصر ماهر يتعادل لفيوتشر من ركلة جزاء
ق71: ركلة جزاء لفيوتشر بعد تدخل من علي جبر على أحمد عاطف
ق70: شك في ضربة جزاء لفيوتشر، وعودة لتقنية الفيديو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+6: وليد الكرتي يتقدم لبيراميدز من ركلة جزاء.
ق45+5: ضربة جزاء لبيراميدز بعد لمس الكرة باليد من محمد ربيعة
ق23: حسين السيد يسقط مجددا.. وعمر جابر يستعد للمشاركة.
ق21: إصابة حسين السيد ظهير بيراميدز الأيسر فيما يبدو في العضلة الضامة.
ق16: تسديدة قوية من إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء في يد محمود حمدي
ق10: هدف ملغي لفيوتشر بسبب تسلل أحمد عاطف بعد ارتباك دفاعات بيراميدز وشريف إكرامي
ق9: لدغة من إبراهيم حسن بعد عرضية أحمد توفيق، لكن رأسيته تعلو عارضة فيوتشر
انطلاق المباراة