الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي يظل الأهلي مهما كان من يلعب في صفوفه

يرى أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي، أن الأهلي مهما غاب عنه من لاعبين، يظل بإسمه والروح التي يلعب بها بحسب وصفه.

وقال خضر لـ FilGoal.com: "مباراتنا ضد الأهلي ستكون صعبة خاصة وأننا نستهدف أن نستكمل ما بدأناه بعد الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات لكاس الرابطة ضد سموحة".

ويلعب الأهلي مباريات كأس الرابطة بمزيج من ناشئيه ولاعبيه غير الدوليين.

وأوضح "حققنا مجموعة من الإيجابيات ونريد الحفاظ عليها من خلال خوض مباريات تلك البطولة".

وأكمل "هناك احتمال للدفع بالبوليفي كارميلو ألجارناز، بعد الدفع بالجامبي سايكو كوناتيه في مباراة سموحة".

وأتم "جان موريل الجناح الإيفواري سيتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة حتى يظهر بمستواه الحقيقي".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب.

بينما رصيد الأهلي نقطة بعد التعادل مع الجونة يوم الخميس.