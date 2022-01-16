الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي يظل الأهلي مهما كان من يلعب في صفوفه

الأحد، 16 يناير 2022 - 14:13

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الأهلي

يرى أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي، أن الأهلي مهما غاب عنه من لاعبين، يظل بإسمه والروح التي يلعب بها بحسب وصفه.

وقال خضر لـ FilGoal.com: "مباراتنا ضد الأهلي ستكون صعبة خاصة وأننا نستهدف أن نستكمل ما بدأناه بعد الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات لكاس الرابطة ضد سموحة".

ويلعب الأهلي مباريات كأس الرابطة بمزيج من ناشئيه ولاعبيه غير الدوليين.

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا الإسماعيلي يخاطب سيراميكا لضم محمد حسن ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي

وأوضح "حققنا مجموعة من الإيجابيات ونريد الحفاظ عليها من خلال خوض مباريات تلك البطولة".

وأكمل "هناك احتمال للدفع بالبوليفي كارميلو ألجارناز، بعد الدفع بالجامبي سايكو كوناتيه في مباراة سموحة".

وأتم "جان موريل الجناح الإيفواري سيتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة حتى يظهر بمستواه الحقيقي".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب.

بينما رصيد الأهلي نقطة بعد التعادل مع الجونة يوم الخميس.

الإسماعيلي الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
خبر في الجول – بعد خطوة التعاون.. الزمالك يطبق "استراتيجية الصبر" في ملف مصطفى فتحي مباشر كأس الرابطة – فيوتشر (0) - (0) بيراميدز.. إصابة حسين السيد واستعداد عمر جابر للمشاركة أكرم توفيق يخضع لفحوصات جديدة.. وعبد القادر يشارك في مران الأهلي تشكيل كأس الرابطة – هجوم ناري لـ فيوتشر أمام وسط حديدي لـ بيراميدز
أخر الأخبار
جناح نيجيريا: مواجهة السودان كانت أصعب من مصر 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – بعد خطوة التعاون.. الزمالك يطبق "استراتيجية الصبر" في ملف مصطفى فتحي 11 دقيقة | مصر
مباشر أمم إفريقيا - جامبيا (0) (0) مالي.. بداية المباراة 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الخسارة السابعة على التوالي لفريق أحمد ياسر ريان 37 دقيقة | المحترفون
مؤتمر مدرب الكاميرون: نستهدف تحقيق العلامة الكاملة 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن مشاركات محمد أبو تريكة في كأس إفريقيا 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن فوز مصر على غينيا بيساو في كأس إفريقيا 50 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس الرابطة – فيوتشر (0) - (0) بيراميدز.. إصابة حسين السيد واستعداد عمر جابر للمشاركة 55 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي