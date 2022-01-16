أكرم توفيق يخضع لفحوصات جديدة.. وعبد القادر يشارك في مران الأهلي

يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر لفحوصات جديدة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفراعنة مع نيجيريا في كأس أمم إفريقيا.

وقال أبو عبلة للموقع الرسمي للأهلي: "هناك تواصل مستمر مع أكرم توفيق لاعب الفريق بعد عودته الى القاهرة".

وأوضح " اللاعب وصل خلال الساعات الماضية قادما من الكاميرون ، وإنه حصل على راحة بسبب طول رحلة العودة الى القاهرة".

وأردف "أكرم سوف يخضع لفحوصات طبيبة جديدة ودقيقة ، للوقوف على تطورات اصابته قبل البدء في التجهيز للعملية الجراحية ، حيث يجري الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعب للخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبي" .

وفي إطار آخر، أنهى الفريق استعداداته لخوض مباراة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين غدا الإثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وخاض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قب أن التوجه الى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي we السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

وانتظم كريم فؤاد لاعب الفريق التدريبات الجماعية بعد أن اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة الجونة.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم ظهر الجمعة، قبل أن يخضع لفحص طبي تبين منه تعافيه تماما وجاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وكذلك شارك أحمد عبد القادر جناح الفريق في المران، حيث عاد للمشاركة في التدريبات بعد أن تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية.

وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، وذلك للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة الى المشاركة في المران.